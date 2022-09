Im Moment arbeitet Apple schon an iOS 16.1. Wer will, kann und darf sich das künftige iPhone-Update in Form der Public Beta installieren. Allerdings wurden Nutzerinnen und Nutzer eines iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zunächst davor gewarnt. Mit der zweiten Vorschauversion gibt es nun aber endlich Entwarnung.

Kleinere Fehler, sogenannte Bugs, sind nicht ungewöhnlich bei neuer Software. Vor allem wenn diese sich noch in der Entwicklung befindet. Nicht anders verhält sich dies natürlich auch bei Apples künftigen iPhone-Updates. Im aktuellen Fall wird jedoch eine elementare Systemfunktion eingeschränkt.

iPhone 14 Pro (Max): iOS 16.1 Beta stört GPS

Wie die Kollegen von MacRumors berichten, beeinträchtig nämlich die aktuelle Beta von iOS 16.1 das GPS-System auf dem neuen iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Wer darauf angewiesen ist, sollte die Public Beta nicht installieren beziehungsweise muss diese wieder entfernen und auf iOS 16.0.1 downgraden. Erwähnenswert: Im Zuge des Verkaufsstarts des iPhone 14 veröffentlichte Apple explizit für alle Nutzerinnen und Nutzer eines iPhone 14 und iPhone 14 Pro (Max) ein Update auf iOS 16.0.1. Dieses behebt diverse Probleme unter anderem bei FaceTime, iMessage und der Foto-App.

Betroffen vom GPS-Problem sind wie erwähnt nur die beiden Pro-Modelle. Der Grund dürfte im neuartigen GPS zu suchen sein. Nicht nur die neue Apple Watch Ultra verwendet ein präziseres Dual-Frequenz-GPS, auch das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max können darauf zurückgreifen. Derzeit hat iOS 16.1 damit aber noch nachweislich Probleme.

Apples Zeitplan für iOS 16.1

Diese Schwierigkeiten wird Apple aber sicherlich bis zum Release beheben. Höchstwahrscheinlich im Laufe des Oktobers dürfte es dann so weit sein. Zeitgleich mit iOS 16.1 sollte dann erstmals mit iPadOS 16.1 das neue System auch für die iPads zur Verfügung stehen. Die müssen noch warten und erhielten kein Update auf iPadOS 16, allein die iPhones wurden bisher bedacht.