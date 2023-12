Entwickler-Legende Kojima bringt eines der besten Spiele der letzten Jahre ins Kino

Es ist wohl eines der künstlerischsten Videospiele der vergangenen Jahre, aus keiner geringeren Feder als die des gefeierten Entwicklers Hideo Kojima. Nun möchte er sein Meisterwerk auf die große Leinwand bringen und hat sich dafür mit einer wohlbekannten Firma zusammengeschlossen.

Death Stranding: Fast als Spiel bereits ein Film

Death Stranding gilt als eines der bislang cineastischsten Videospiele. Die Idee, es nun zu einem tatsächlichen Film zu machen, ist daher nicht weit hergeholt. Zur Unterstützung dieses Vorhabens hat sich Kojima niemand anderen als das Studio A24 ins Boot geholt. (Quelle: polygon.com)

A24 ist für Meisterwerke wie „Lady Bird“, „Eighth Grade“, „Moonlight“ oder “Minari“ bekannt. Das Filmstudio weist ein tiefes Verständnis für die detail- und facettenreiche Darstellung alltäglicher Probleme auf. In Kombination mit den komplexen Handlungsstrukturen Kojimas könnte sich daraus ein herausragender Film entwickeln.

Falls ihr noch nicht in den Genuss des Spiels gekommen seid, hier ein Trailer dazu:

Was wird der Film anders machen als das Spiel?

Kojima selbst sagt, dass er keine 1:1-Apation des Spiels produzieren möchte. Der Film soll dem bestehenden Death-Stranding-Universum neue Elemente und Charaktere hinzufügen. A24 ergänzt zudem, dass sich die Handlung um die Mysterien drehen wird, welche die Apokalypse namens „Death Stranding“ erst ausgelöst hat. Diese hat die Grenzen zwischen Leben und Tod eingerissen und so den Weg für grauenvolle Wesen in eine Welt geebnet, die ohnehin schon am Rande des Zusammenbruchs steht.

Im Spiel reist der Spieler durch meist sehr unwirklich anmutende Gebiete, um Waren an Überlebende zu transportieren. Dabei begegnen ihm immer wieder alptraumartige Wesen, die es zu bekämpfen gilt. Ihr Ziel ist es, sämtliches Leben auf dem Planeten zu vernichten. Ob für den Film Schauspieler wie Norman Reedus oder Mads Mikkelsen in Betracht gezogen werden, die für das Spiel bereits hergenommen wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Ebenso wenig, wann mit der Produktion begonnen werden soll.

