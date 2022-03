Bei E-Autos fallen heutzutage viele Namen: VW, Polestar, Skoda, BMW, Tesla, BYD sind alle längst mit von der Partie und sogar Spätzünder Toyota ist inzwischen an den Start gegangen. Doch ein Hersteller lässt aktuell die Konkurrenz hinter sich zurück. Wer hat das erfolgreichste E-Auto im noch jungen Jahr 2022?

Erfolgreichstes E-Auto der Welt: Tesla Model Y holt sich Platz 1

Die Liste der E-Autos wird immer länger. Praktisch alle bekannten Autobauer sind inzwischen auf den Zug aufgesprungen und sie bringen immer neue Modelle auf den Markt. Dabei wird eines mehr gekauft als alle anderen – und das kommt vom amerikanischen E-Auto-Pionier Tesla. Der Hersteller baut mit dem Model Y das erfolgreichste E-Auto der Welt.

Das geht aus Zahlen hervor, die das Portal EV Volumes gesammelt hat (via Cleantechnica). Für die Berechnungen greift man unter anderem auf Zahlen der US-Zulassungsbehörden, aber ebenso aus anderen Ländern zurück. Demnach landet das Model Y im Januar 2022 deutlich auf Platz 1 mit 32.700 Stück. Die zweite Position sichert sich der Wuling HongGuang Mini EV, ein Kleinstfahrzeug der Kooperation von SAIC und GM. Auf Platz 3 folgt ein weiterer Chinese mit dem BYD Qin Plus PHEV. Einziger deutscher Eintrag in der Top 10 ist VWs ID.4 auf Platz 7.

Während in Deutschland im vergangenen Jahr das Model 3 von Tesla klar die Zulassungen anführte, spielt das Einsteigermodell in Teslas Portfolio weltweit eine schwindende Rolle. Laut Cleantechnica gehen die Zahlen seit April 2021 zurück, im Januar 2022 reichte es für Platz 5.

Für Tesla dürfte das allerdings kein Problem sein, schließlich steht mit dem Model Y ein würdiger Nachfolger parat, die Verkaufsschlager anzuführen. Geschlagen geben muss man sich der Konkurrenz allerdings im Hinblick auf die modellübergreifenden Zahlen: Hier liegt der chinesische E-Auto-Bauer BYD deutlich vorn mit 93.263 zugelassenen Stromern. Allerdings: Bei EV Volumes wird hier nicht zwischen reinen E-Autos und Plug-In-Hybriden unterschieden. Tesla bietet bekanntermaßen nur reine E-Autos an und folgt mit 51.302 Einheiten auf Platz 2.

Es spricht einiges dafür, mit dem Kauf eines E-Autos nicht länger zu warten:

Deutsche Hersteller spielen wichtige Rolle bei E-Autos weltweit

Unter den Top 10 befinden sich mit BMW, Volkswagen und Mercedes immerhin auch drei deutsche Hersteller. Laut Cleantechnica decken sich die weltweiten Top 20 der beliebtesten E-Autos auch weitgehend mit der entsprechenden Liste in China. Das zeigt auch, wie wichtig der Markt dort für die E-Mobilität und die deutschen Hersteller ist.