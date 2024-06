Für Mercedes-Fahrer: Diese neue Funktion verändert, wie ihr Auto fahrt

Mercedes führt den automatischen Spurwechsel in Europa ein. Mit der „Automatic Lane Change“-Funktion können Fahrer auf Autobahnen langsame Fahrzeuge überholen oder Ausfahrten ansteuern. Das Software-Update wird in Kürze verteilt.

Mercedes hat angekündigt, seinen „Automatic Lane Change“ (ALC) demnächst in 33 europäischen Ländern verfügbar zu machen. Der Autohersteller verspricht sich davon vor allem ein entspannteres Fahrerlebnis auf der Autobahn. ALC arbeitet mit dem „Aktiven Abstandshalter“ Distronic und dem „Aktiven Lenkassistenten“ zusammen.

Einmal aktiviert, ermöglicht ALC dem Fahrzeug, selbstständig die Spur zu wechseln. So können beispielsweise langsamere Fahrzeuge überholt oder Autobahnausfahrten ohne menschliches Zutun angesteuert werden. Die Neuerung steht laut Mercedes sowohl für Neufahrzeuge als auch per Over-the-Air-Update für rund 200.000 bereits ausgelieferte Fahrzeuge in den Startlöchern.

Die Funktion ist nur auf Autobahnen nutzbar, die über zwei baulich getrennte Richtungsfahrbahnen und deutliche Fahrbahnmarkierungen verfügen. Der Fahrer muss eine Geschwindigkeit zwischen 80 und 140 km/h einhalten, um die Spurwechselfunktion zu aktivieren. Trotz der Automatisierung bleibt die letztendliche Verantwortung beim Fahrer, da es sich um ein Level-2-System handelt.

So funktioniert ALC bei Mercedes:

Mercedes: So funktioniert der automatische Spurwechsel

Mercedes-ALC als Teil des Fahrerassistenz-Pakets

Die ALC-Funktion ist Teil des erweiterten Fahrassistenz-Pakets „Plus“ und wird für die Fahrzeugtypen C-, E- und S-Klasse sowie für die Modelle GLC, CLE, EQE, EQS und deren SUV-Varianten angeboten (Quelle: Mercedes).

Ab September 2024 wird die Funktion über ein Over-the-Air-Update verfügbar sein, das über das Infotainmentsystem MBUX oder die Mercedes-Me-App abgerufen werden kann. Mercedes hat die ALC-Funktion bereits 2023 in Nordamerika eingeführt und bietet sie auch in China an.