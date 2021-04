Huawei-Kunden und -Kundinnen können sich freuen. Der chinesische Hersteller hat eine Aktion gestartet, bei der die Treue zum Konzern belohnt wird. Wer bereits ein Smartphone besitzt oder eins kauft, erhält einen Treue-Bonus dazu.

Huawei startet Treue-Bonus mit Garantieverlängerung

Wer in den letzten zwei Jahren ein Smartphone von Huawei gekauft hat oder bis zum 30. Juni 2021 noch eins kauft, der wird von dem Hersteller ordentlich belohnt. Huawei verteilt nämlich den Treue-Bonus. Ihr erhaltet dadurch automatisch eine Garantieverlängerung von sechs Monaten. Zu den 24 Monaten, die ihr sowieso beim Kauf bekommt, kommt also noch eine Überbrückungsphase dazu. Insgesamt sind eure Handys dann 30 Monate mit einer Garantie versehen. Besonders zum Ende einer Garantie werden viele Nutzer und Nutzerinnen nervös. Das müsst ihr bei einem Huawei-Handy für einige Monate jetzt nicht mehr sein. Läuft die Garantie eures Handys aktuell ab, hab ihr mit etwas Glück auch noch Anspruch auf die Garantieverlängerung. Das muss dann aber je nach Fall gesondert geklärt werden. Weitere Informationen erhält man in der AppGallery auf einem Huawei-Handy.

Als ob die Garantieverlängerung nicht schon gut genug wäre, legt Huawei noch eins drauf. Ihr erhaltet sogar noch für jeweils drei Monate VIP-Zugang zu den Streaming-Diensten Huawei Music und Huawei Video, sowie für drei Monate 50 GB kostenlosen Cloud-Speicher von Huawei. Gefallen euch die Dienste, könnt ihr sie natürlich länger nutzen oder einfach Schluss machen.

Huawei versucht neue Kunden und Kundinnen für Ökosystem zu gewinnen

Die Aktion von Huawei hat natürlich den Zweck, dass man die bisherigen Kunden und Kundinnen, die noch ein Handy des chinesischen Herstellers verwenden, auch weiterhin dabei bleiben. Die sechs Monate zusätzliche Garantie dürften da ein gutes Mittel sein. Zudem möchte Huawei viele neue Nutzer und Nutzerinnen für die zusätzlichen Dienste gewinnen, sowie die AppGallery voran bringen. Im Endeffekt eine Win-Win-Situation für Huawei und die Kunden.