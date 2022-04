Bei MediaMarkt findet man in regelmäßigen Abständen richtig gute Angebote. Meist handelt es sich um Aktionen, die auch breit beworben werden. Es gibt aber auch die Fundgrube und dort könnt ihr einige echte Schnäppchen finden, die aber nur lokal gelten. Über eine spezielle Sonderseite könnt ihr die Angebote sogar online durchsuchen.

MediaMarkt-Fundgrube: Lokale Schnäppchen online durchsuchen

Immer wenn ich bei MediaMarkt im Laden bin, finde ich spannende Schnäppchen. Teilweise Restposten, Einzel- oder Ausstellungsstücke, die viel günstiger verkauft werden. Wer aber nicht regelmäßig in den Laden geht, verpasst die tollen Deals – bis jetzt. Ich bin kürzlich auf die Fundgrube von MediaMarkt gestoßen (bei MediaMarkt anschauen). Dort findet ihr tausende lokale Angebote.

In der Fundgrube könnt ihr lokale Schnäppchen online durchforsten. (Bildquelle: GIGA)

Das wirkt im ersten Moment wie eine Grabbelkiste, doch dort findet man wirklich gute Angebote. Am Beispiel von meinem MediaMarkt in Wilhelmshaven sind dort aktuell über 200 Produkte gelistet, die besonders günstig verkauft werden. Alles lokale Angebote, die man sich zu wirklich günstigen Preisen sichern kann. Beispielsweise sind dort PCs, Grafikkarten, Konsolen, Spiele und vieles mehr gelistet. Ich hab jetzt nicht alle Märkte durchgeschaut aber es ist wirklich viel dabei, das ich sonst nur bei einem Bummel durch den Markt gesehen hätte – wenn überhaupt. Teilweise sind mir dort nämlich Schnäppchen aus Abteilungen aufgefallen, die ich so gar nicht beachtet hätte.

Wie funktioniert der Kauf?

Ihr wählt einen Artikel aus und startet eine Anfrage beim Markt per Formular. Ihr könnt die Produkte nicht direkt kaufen, da natürlich auch der lokale Verkauf weiter geht. Es könnte also sein, dass hin und wieder Produkte schon nicht mehr zu haben sind. Klappt es doch, könnt ihr per PayPal, Überweisung oder direkt im Laden bezahlen und das Produkt zum Schnäppchenpreis abholen. Ein bisschen Nervenkitzel ist also dabei.

Fundgrube auch bei Saturn

Eine Fundgrube gibt es aber nicht nur bei MediaMarkt, sondern auch bei Saturn (bei Saturn anschauen). Bringt mir persönlich zwar nichts, da der nächste Saturn sehr weit weg ist, doch in der Fundgrube von MediaMarkt werde ich jetzt regelmäßig reinschauen.