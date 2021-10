„Erobert den Thron“ – so heißt Sonys neue PlayStation-Community-Herausforderung. Ab dem 02. November startet das Event, in dem ihr Punkte verdienen könnt, um einige nette digitale Goodies freizuschalten. Viel wichtiger sind jedoch die Hauptpreise, die am 17. November verteilt werden – denn unter ihnen befindet sich auch eine PS5.

PlayStation 5 Facts

Neues Community-Event: PlayStation-Spieler sollen den Thron erobern

In wenigen Tagen startet Sony ein neues Event, an dem alle PlayStation-Spieler teilnehmen können. Am 02. November beginnt eine neue Community-Herausforderung mit dem Namen „Erobert den Thron“. Die Aufgabe: PlayStation-Spieler müssen in kurzer Zeit möglichst viele Punkte sammeln, um einige exklusive PSN-Avatare und PlayStation-Designs freizuschalten.

Die Punkte könnt ihr ganz einfach nebenbei sammeln, denn ihr erhaltet sie für allerlei unterschiedliche Aktivitäten auf eurer PS4 oder PS5:

Ein beliebiges Spiel mindestens eine Stunde spielen 10 Punkte Ein beliebiges Spiel mit einem anderen Spieler spielen 15 Punkte Die Share-Funktion verwenden, um Bilder oder Videos zu teilen 5 Punkte Eine Bronze-Trophäe freischalten 5 Punkte Eine Silber-Trophäe freischalten 10 Punkte Eine Gold-Trophäe freischalten 20 Punkte Fünf Trophäen in einem Spiel erhalten 25 Punkte

Je mehr Punkte während der Aktionsphase, die voraussichtlich bis zum 17. November läuft, gesammelt werden, desto mehr Avatare und Designs können die Spieler freischalten. Für den Abschluss der ersten Phase werden 25 Millionen Punkte benötigt, für die zweite Phase sind es 100 Millionen und für das große Finale müssen 160 Millionen Punkte gesammelt werden.

Um euch für die Aktion zu registrieren, müsst ihr lediglich auf die offizielle PlayStation-Event-Seite gehen, euch mit eurem Account anmelden und anschließend für das Event melden. Vergesst nicht, dass ihr zum Zeitpunkt der Anmeldung mindestens 18 Jahre alt sein müsst und eure Konsole mit dem Internet verbunden ist. Ansonsten könnt ihr keine Punkte sammeln.

Schaut euch hier nochmal den Ablauf der Aktion in Videoform an:

PS5 und Co. als Hauptpreis

Die großen Hauptpreise der Aktion könnt ihr jedoch erst ab dem 17. November um 19 Uhr gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt werden auf der Aktionsseite von Sony drei Fragen online gestellt, die ihr richtig beantworten müsst, um die Möglichkeit zu erhalten, die Hauptpreise zu gewinnen.

Verlost werden 35 PlayStation-5-Konsolen (eine pro Land), PlayStation-Ringe und das Pulse-3D-Wireless-Headset, dem zusätzlich ein 100-Euro-Gutschein für den PlayStation Store beiliegt.

Wer alle Avatare und Designs der Community-Aktion abstauben will, sollte sich bereits vorab für das Event registrieren. Steigt ihr erst ein, wenn eine der Phasen bereits abgeschlossen wurde, erhaltet ihr nur die Goodies der darauffolgenden Phasen.