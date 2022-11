WhatsApp wird weltweit von über zwei Milliarden Menschen genutzt. Kam es jetzt zu einem der größten Diebstähle von Nutzerdaten? Millionen deutscher Telefonnummern stehen nämlich zum Verkauf. Das kann für euch üble Folgen haben.

WhatsApp: 487 Millionen Handynummern zum Verkauf

WhatsApp betont immer wieder, wie wichtig dem Unternehmen der Datenschutz ist. Mit den Jahren wurden immer neue Funktionen eingeführt, die euch schützen und den Messenger besser machen. Doch jetzt gibt es Hinweise auf ein gigantisches Datenleck, welches dafür gesorgt haben könnte, dass Angreifer 487 Millionen Handynummern abgegriffen haben. So viele werden nämlich aktuell in einem Hackerforum verkauft.

Die meisten WhatsApp-Telefonnummern mit über 45 Millionen stammen aus Ägypten, 35 Millionen aus Italien, 32 Millionen aus den USA und so weiter. Extrem viele Ländern auf der Welt sind wohl von diesem Datenskandal betroffen. Aus Deutschland sollen über 6 Millionen Handynummern abgegriffen worden sein (Quelle: CyberNews). Fast ein Viertel aller WhatsApp-Nutzer auf der Welt könnten davon betroffen sein.

Was droht euch nun? Sollte sich der Hack bewahrheiten und die 487 Millionen Handynummern aus WhatsApp wirklich abgegriffen worden sein, dann dürften Spam und Scams massiv zunehmen. Euch könnten unbekannte Nummern anschreiben, mit Werbung vollspammen oder Betrüger auflauern, die beispielsweise den Enkel-Trick an euch ausprobieren, um euch zu bestehlen. Nummern, die ihr nicht kennt, solltet ihr zukünftig also sehr vorsichtig gegenüberstehen und misstrauisch werden, wenn diese etwas von euch wollen.

Geklaute WhatsApp-Nummern sind wohl echt

Die Quelle hat probeweise einige Handynummern erhalten und konnte feststellen, dass diese echt und erreichbar sind. Die Gefahr, dass wirklich 487 Millionen Handynummern aus WhatsApp abgegriffen wurden und echt sind, ist also sehr hoch. Seid zukünftig also sehr vorsichtig bei ungewöhnlichen Vorkommnissen.