Grafikkarten-Konkurrenz für Nvidia: AMD zieht nach – Kunden profitieren

AMD hat das neue FidelityFX-SDK in der Version 1.1 für Entwickler veröffentlicht. Darin enthalten: eine neue Version von AMDs Upscaling-Lösung namens FSR – und von der profitieren nicht nur Käufer einer AMD-Grafikkarte.

AMD verbessert hauseigene Upscaling-Lösung

Es ist kein Geheimnis, dass AMDs Upscaling- und Frame-Generation-Lösung FSR in den meisten Fällen nicht mit Nvidia DLSS mithalten kann. Zwar setzen die beiden Grafikkarten-Rivalen auf ähnliche Funktionsweisen, Nvidia hat dank der genutzten KI-Algorithmen aber oft die Nase vorne, wenn es ums Thema Bildqualität geht.

Nun zieht AMD jedoch nach und aktualisiert seine Upscaling-Methode FSR auf die Version 3.1. Die Vorteile:

Die Optionen Frame Generation und Upscaling können in Version 3.1 getrennt voneinander aktiviert werden.

Die Bildqualität der durchs Upscaling generierten Zwischenbilder wird verbessert.

Für Entwickler besonders interessant: Die Änderungen wurden auch in der AMD-FidelityFX-API und Vulkan implementiert. Zudem wurde das FSR-Plugin für die Unreal Engine aktualisiert (Quelle: GPUOpen), sodass Spiele einfacher für die Nutzung von AMD FSR 3.1 optimiert und freigeschaltet werden können.

Wie funktioniert eigentlich DLSS? Wir erklären es euch im Video:

Von AMD FSR profitieren auch Nvidia-Nutzer

Gut zu wissen: Im Gegensatz zu Nvidia beschränkt AMD die Nutzung seines hauseigenen Grafikkarten-Features nicht auf AMD-GPUs. Auch Nutzer einer Nvidia-Karte können AMD FSR 3.1 in den Einstellungen ihrer Spiele aktivieren und nutzen – solange die Entwickler die Funktion in ihren Games freigeschaltet haben.

Was für einen Mehrwert vor allem das Frame-Generation-Feature bei eher leistungsschwachen System haben kann, stellt das folgende Video unter Beweis. In diesem zeigt YouTuber ETA PRIME, wie hoch der Performance-Gewinn auf dem Steam Deck durch die Frame Generation in FSR 3.1 ist:

Vor allem Sony scheint bei den jüngsten PC-Ports seiner Spiele einen Narren an AMD FSR 3.1 gefressen zu haben, denn sowohl Spider-Man Remastered als auch Horizon Forbidden West, Ratchet and Clank: Rift Apart und Ghost of Tsushima setzen bereits auf die neue Version der Technologie. In den kommenden Wochen und Monaten dürften diesen noch weitere Spiele folgen.

