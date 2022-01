Nvidia kann es einfach nicht lassen. Nachdem man erst vor Kurzem zwei neue Grafikkarten auf der CES ankündigte, ging nun ein weiteres Modell an den Start – und das hat es in sich! Zumindest in preislicher Hinsicht. Denn die aktuellen Verkaufspreise liegen schon jetzt über dem UVP der RTX 3090.

Nvidia GeForce RTX 3080: Version mit 12 GB VRAM jetzt im Handel

Die RTX 3050 und RTX 3090 Ti scheinen für Nvidia noch nicht genug gewesen zu sein – denn kurz nach der CES 2022 hat der Grafikkarten-Hersteller noch ein weiteres Modell veröffentlicht: eine neue Version der RTX 3080.

Der größte Unterschied zum alten Modell aus 2020: die Menge an Videospeicher. Während die Original-RTX-3080 lediglich 10 GB GDDR6X-Speicher zu Seite gestellt bekam, wächst dieser in der neuen Variante auf solide 12 GB an. Der Takt des Speichers beträgt weiterhin 19 GHz. Auch bei der Anzahl der Shader hat sich etwas getan, obwohl der Sprung recht klein ausfällt. Statt 8.704 kommen nun 8.960 Recheneinheiten zum Einsatz.

Echte Benchmark-Ergebnisse gibt es bislang noch nicht, doch wenig überraschend dürfte sich die Leistung der verbesserten RTX 3080 zwischen der des alten Modells und der RTX 3080 Ti einpendeln. PC-Spieler dürfen davon ausgehen, dass Nvidia gleichzeitig beide RTX-3080-Modelle anbieten und auch über Dritthersteller verkaufen wird.

Nvidias aktuelle Grafikkarten unterstützen neben RTX auch DLSS. Doch was ist das überhaupt? Und bringt die neue Technologie wirklich so viel zusätzliche Performance? Wir verraten es euch im Video:

Teurer als eine RTX 3090: Nvidias neue Grafikkarte kostet ein Vermögen

Einen offiziellen UVP gab Nvidia für die überarbeitete RTX 3080 bislang nicht bekannt – aufgrund der aktuellen Scalper-Problematik hätte die Preisempfehlung jedoch wahrscheinlich sowieso keinen Bestand gehabt. Ein Blick auf den Preisvergleich von geizhals.de spiegelt den aktuellen Zustand des Grafikkarten-Marktes perfekt wider. Lediglich vier Custom-Modelle der RTX 3080 mit 12 GB VRAM sind erhältlich. Diesen Umstand lassen sich die Händler jedoch ordentlich versilbern, denn dort starten die Preise bei 1.639 Euro.

Zum Vergleich: Der UVP der normalen RTX 3080 mit 10 GB VRAM liegt bei 719 Euro, der der RTX 3080 Ti bei 1.199 Euro und der der deutlich schnelleren RTX 3090 bei 1.549 Euro. Für PC-Spieler ist die aktuelle Situation ein einziges Trauerspiel. Ob die nächste Grafikkarten-Generation diesen Teufelskreis endlich durchbrechen kann, bleibt abzuwarten. Aktuell gibt es für PC-Bastler jedoch keinen wahrnehmbaren Silberstreif am Grafikkarten-Horizont.