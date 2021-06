Im Rahmen des aktuellen Pride Months könnt ihr euch für einen kurzen Zeitraum ein narratives Adventure-Spiel für mehrere Plattformen gratis sichern.

Tell Me Why Facts

Tell Me Why: Sichert euch das Spiel gratis

Das Spiel Tell Me Why ist ein weiteres Werk vom „Life is-Strange“-Studio DontNod und hat seit dem Release im Sommer 2020 zahlreiche Awards gewonnen. Es behandelt mit der Hauptfigur Tyler unter anderem das Thema Transgender und erzählt einen Thriller mit Fantasy-Elementen, aufgeteilt in drei Kapiteln.

Während das erste Kapitel bereits seit Längerem kostenlos ist, gibt es im Rahmen des Pride Months nun gleich das gesamte Spiel geschenkt. Auf der offiziellen Webseite heißt es von DontNod:

„Unsere Absicht, Tell Me Why im Juni 2021 kostenlos zu machen, ist, sowohl mehr Menschen den Zugang zum Spiel zu ermöglichen, als auch unsere Spieler dazu zu ermutigen, ihr Geld an Stellen auszugeben, die Trans- und Queer-Communities direkt betreffen.“

Das Spiel könnt ihr euch bis zum 30. Juni 2021 über den Microsoft Store oder Steam kostenlos für PC sowie Xbox sichern und für immer behalten.

Tell Me Why im Microsoft Store

Tell Me Why bei Steam

Macht euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

Tell Me Why: Worum geht es im Spiel?

In dieser persönlichen Mystery-Geschichte nutzen die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan nach ihrer Wiedervereinigung ihr besonderes Band, um die Erinnerungen an ihre liebevolle, aber schwierige Kindheit zu entschlüsseln.

Das in der fiktiven Kleinstadt Delos Crossing in Alaska angesiedelte Spiel steckt voller faszinierender, lebensechter Charaktere und erwachsener Themen. Ihr interagiert mit Erinnerungen an die Vergangenheit und trefft Entscheidungen, die sich auf das einzigartige Band zwischen Tyler und Alyson auswirken.

Kennt ihr das Spiel Tell Me Why bereits und was sagt ihr zu diesem Geschenk? Besucht uns sehr gerne auf Facebook und erzählt uns von euren Erfahrungen mit diesem Spiel.