GTA Online: Rockstar erfüllt Fan-Wunsch und macht dabei alles falsch

Rockstar spendiert GTA-Online ein neues Feature, das sich Spieler schon lange gewünscht haben und ihnen einige Arbeit abnimmt. Doch es gibt einen massiven Haken, denn nur GTA+-Mitglieder können die Funktion nutzen – somit wird das Update zum Eigentor.

GTA Online: Langersehntes Feature kommt nur im Abo

GTA-Spieler wünschen sich bereits seit Jahren ein Quality-of-Life-Update, das es einfacher macht, das erwirtschaftete Geld aus Geschäften einzusammeln. Nun hat Rockstar eben dieses Update ins Spiel eingefügt – per Ingame-Handy-App. An sich ein echter Grund zur Freude, doch viele Gamer schauen trotzdem in die Röhre, denn das neue Feature ist ausschließlich für GTA+-Abonnenten verfügbar und somit hinter einer Paywall versteckt.

Damit verlangt Rockstar für ein Feature, das für viele Fans eigentlich selbstverständlich ist, satte 7,99 Euro pro Monat – denn der Preis für GTA+ ist seit April 2024 um 40 Prozent erhöht worden. PC-Spieler bleiben zudem komplett außen vor, denn GTA+ ist einzig für die PS5- und Xbox-Series-X-Versionen verfügbar. Kein Wunder, dass es für dieses Manöver Kritik hagelt.

GTA-Fans laufen Sturm gegen Rockstar

Rockstars Vorgehen ruft bei der Community Empörung und Ablehnung hervor. Die neue Ingame-App sollte ein Standard-Feature sein und führt vielen schlicht vor Augen, wie gierig Rockstar die Spieler ihres Vorzeige-Games auspresst. Außerdem befürchten manche, dass sich die extreme Monetarisierung auch bei dem langersehnten Nachfolger GTA 6 bemerkbar machen wird.

Warum verstecken sie wichtige Funktionen des Spiels hinter einer Paywall? Es sind Dinge wie diese, die mich so langsam Hoffnung für GTA 6 verlieren lassen. (Reddit-User Ab-Aeterno_)

Verdammt, sie werden GTA 6 Online echt nur als Abo anbieten, oder? (Reddit-User SJL174)

Stellt euch nur mal vor, eins der meist gewünschten Features hinter einer Paywall zu verstecken ... in einem 10 Jahre alten Spiel. (Reddit-User xplosiv84)

