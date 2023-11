Handy-Netz von 1&1: Zum Start gibt es Zuckerbrot und Peitsche

Es ist fast soweit: In wenigen Tagen will 1&1 endlich das eigene Handy-Netz für die Nutzung per Smartphone und Co. freischalten. Geplanter Stichtag ist der 8. Dezember 2023 – immerhin fast ein Jahr später als 1&1 eigentlich versprochen hatte. Für 1&1-Kunden gibt es dafür ein überraschendes Bonbon zum Start – und leider auch eine ziemliche Enttäuschung.

Neues deutsches Handy-Netz: Hält 1&1 diesen Termin?

„Ab dem 8. Dezember 2023 kann das 5G-Netz von 1&1 auch mit Smartphones genutzt werden. Dann ist das Netz voll funktionsfähig“, kündigt das neue Mitglied in der Runde der deutschen Netzbetreiber in einer Mitteilung an (Quelle: Handelsblatt). Damit steht jetzt ein erstes konkretes Datum fest, an dem sich die United Internet AG, der Konzern hinter 1&1, messen lassen muss. Ursprünglich sollte das Netz fast ein ganzes Jahr früher live geschaltet werden.

Zum Start wird das Handy-Netz von 1&1 noch recht überschaubar sein. 64 aktive 5G-Standorte zählte es im Herbst, schreibt die Wirtschaftszeitung. Eigentlich sollten bereits mindestens 1.000 Masten funken. Anfang 2024 ging 1&1-Chef Ralph Dommermuth bisher von 200 aktiven Masten aus.

Um trotzdem endlich loslegen zu können, setzt 1&1 weiter auf Roaming in den Netzen der anderen Anbieter. Zum Start des Netzes bleibt damit für Kunden von 1&1 viel beim Alten. Wo verfügbar, können die Smartphones sich mit dem 5G-Netz von 1&1 verbinden. Ist das nicht der Fall, nutzten die 1&1-Tarife wie bisher weiter das o2-Netz.

Hier wartet aber eine echte Überraschung: Den Informationen des Handelsblatts zufolge haben sich die Betreiber darauf geeinigt, dass 1&1-Kunden auch das 5G-Netz von o2 nutzen können, sobald das 1&1-Netz startet. Bisher galt die Vereinbarung immer nur für das 4G-Netz von Telefónica/o2.

Ab Sommer 2024 steht dann schrittweise die Migration an. Denn 1&1 will mittelfristig die Roaming-Netze wechseln und hat sich mit Vodafone geeinigt. Hier sollen 1&1-Kunden ebenfalls das wachsende 5G-Netz der Konkurrenz nutzen, während 1&1 das eigene Netz weiter ausbaut.

1&1 setzt falsche Prioritäten: Neukunden werden massiv bevorzugt

Es können sich aber bei weitem nicht alle Kunden von 1&1 auf das neue Netz freuen. Neben der eingeschränkten Verfügbarkeit eigener Masten bietet der Provider das eigene Netz zunächst nur für Neukunden an. Bestandskunden müssen sich hingegen noch länger gedulden. Erst bis Ende 2025 will 1&1 bisherige Kunden ins eigene Netz übersiedeln.

