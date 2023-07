Seit über sechs Jahren verkauft Nintendo die Switch nun schon – mehr als 125 Millionen Konsolen gingen inzwischen über die Ladentheke. Man könnte meinen, dass das Interesse an der Handheld-Konsole niemals zur Neige gehen wird. Aktuelle Geschäftszahlen beweisen jedoch das Gegenteil.

Verkaufszahlen der Nintendo Switch sinken rapide

Mit der Switch hat Nintendo einen echten Volltreffer gelandet – und den hatte das Unternehmen nach dem Floppen der Wii U auch bitternötig. Seit 2017 ist die neue Hybrid-Konsole schon auf dem Markt, inzwischen stehen drei unterschiedliche Modelle zum Verkauf: die normale Switch, die Switch Lite sowie das OLED-Modell. Immer wieder schaffte es Nintendo, einen Verkaufsrekord nach dem anderen zu brechen. Doch damit ist jetzt Schluss.

Wie der Jahresabschlussbericht des Unternehmens zeigt, sind die Verkäufe der Nintendo Switch im letzten Geschäftsjahr stark gefallen. Zwar schaffte es Nintendo noch immer 17,97 Millionen Konsolen abzusetzen, im direkten Vergleich zum Vorjahr gingen die Verkäufe damit jedoch um 22,1 Prozent zurück. Nintendo selbst gibt an, dass daran unter anderem der Halbleitermangel, der bis zum Sommer 2022 bestand, die Schuld trägt. Zudem hatte das Unternehmen damit gerechnet, dass vor allem zur Weihnachtszeit 2022 die Verkäufe stärker anziehen würden, wie es im Vorjahr der Fall war (Quelle: Nintendo).

Ihr denkt darüber nach, ob sich der Kauf der teureren OLED-Switch für euch lohnt? Wir verraten es euch im Video:

Kommt jetzt endlich die Nintendo Switch 2?

Auch wenn die Nintendo Switch ihren Zenit spätestens jetzt deutlich überschritten hat, dürfte sich das Geschäft mit der Handheld-Konsole für Nintendo noch immer lohnen. Trotzdem geht man in der Gerüchteküche davon aus, dass der Nachfolger der beliebten Hybrid-Konsole nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.

Vielleicht nimmt sich Nintendo die Kritik der Fans zu Herzen und liefert diese Features beim Nachfolger:

Aktuell geht man davon aus, dass die Switch 2 schon in der zweiten Jahreshälfte 2024 an den Start gehen könnte. Nintendo selbst hat sich zum Release der nächsten Konsole offiziell jedoch noch nicht geäußert. In einem der letzten Finanzberichte erklärt man jedoch, dass das Studio bis März 2024 bei den Berechnungen der Umsatzzahlen keine neue Konsole berücksichtigt hat. Das ist auch nicht verwunderlich. Schließlich würde eine verfrühte Ankündigung den Verkaufszahlen der Nintendo Switch einen heftigen Dämpfer verpassen.

