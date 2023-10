Huawei kann es kaum glauben: Neues Luxus-Handy sprengt die Erwartungen

Huawei hat wohl einen echten Nerv getroffen. Das Interesse an hochpreisigen Luxus-Smartphones ist deutlich größer, als von dem chinesischen Unternehmen erwartet. Nach dem Andrang zum Verkaufsstart vor den Läden ist jetzt auch die Lieferzeit stark gestiegen.

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design ist ein Verkaufsschlager

Für Huawei könnte es aktuell kaum besser laufen – zumindest in China. Im Heimatland des Smartphone-Herstellers wollen gefühlt alle ein Huawei-Handy haben. Spätestens nach der Präsentation des Mate 60 Pro mit eigenem Kirin-Prozessor und 5G-Modem konnte Huawei die alten Fans wieder für sich gewinnen. Als dann mit dem Huawei Mate 60 RS Ultimate Design ein echtes Luxus-Handy für umgerechnet über 1.500 Euro vorgestellt wurde, gab es kein Halten mehr. Die Menschen haben wie bei Apple vor den Läden Schlange gestanden. Das Interesse reißt nicht ab.

Tatsächlich soll Huawei von dem Interesse positiv überrascht worden sein. Kaum jemand hat damit gerechnet, dass ausgerechnet so ein teures Smartphone extrem gut ankommt. Mittlerweile müssen Interessentinnen und Interessenten bis in den November warten, um eines der Smartphones zu bekommen. Solche langen Wartezeiten ist man aktuell nur von Apple und dem iPhone 15 Pro Max gewöhnt. Huawei hat also genau das Smartphone geliefert, das die Fans unbedingt haben wollen – trotz des hohen Preises.

Im Video könnt ihr euch das Huawei Mate 60 RS Ultimate Design anschauen:

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design vorgestellt

Huawei hat China im Fokus

Nur im Heimatland kann Huawei das volle Potenzial seiner Smartphones ausschöpfen. Dort gibt es den eigenen Prozessor, das komplett chinesische 5G-Modem und keine Einschränkungen bei der Software. In Deutschland wäre das mit Sicherheit nicht möglich, sodass Huawei die neuen Modelle gar nicht anbietet. Wollt ihr trotzdem ein Luxus-Produkt vom chinesischen Hersteller haben, könnt ihr jetzt die Huawei Watch Ultimate Design aus Gold für 3.000 Euro kaufen (bei Huawei anschauen).

