Shoppen im Ikea wird etwas komplizierter: Einige Einrichtungshäuser des schwedischen Möbelgiganten setzen jetzt die Luca-App voraus. Wer die App nicht auf seinem Handy vorweisen kann, muss draußen bleiben. Die Regelung ist regional aber sehr unterschiedlich.

Schulen im Distanz- oder Wechselunterricht, Einzelhandel nur eingeschränkt möglich und Gastronomie ganz dicht: Noch immer bestimmt das Coronavirus das Leben in Deutschland. Ein Weg zurück in die Normalität ist die digitale Kontaktnachverfolgung, wie sie die neue Luca-App ermöglicht. In einigen Ikea-Filialen wird die Anwendung jetzt Pflicht.

Einige Ikea-Filialen setzen Luca-App zum Einkauf voraus

So schreibt das Möbelhaus, dass an einigen Standorten „nun auch die Registrierung und Nutzung der Luca App verpflichtend“ sei. Welche das genau sind, können Besucher auf der Ikea-Webseite einsehen. In der Filiale Berlin-Lichtenberg und Rostock ist etwa die Luca-App erforderlich, in der nordrhein-westfälischen Stadt Kamen hingegen nicht.

Ob die Luca-App zum Besuch eines Ikea verpflichtend ist, dürfte auch und vor allem damit zusammenhängen, ob das entsprechende Bundesland die Nachverfolgungs-App einsetzt. Mit vielen Bundesländern haben die Macher hinter der Luca-App bereits Verträge unterzeichnet, aber noch nicht mit allen. Laut Süddeutscher Zeitung gehören dazu Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, das Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Bayern. Mit NRW fehlt das größte deutsche Bundesland, was erklären würde, warum Ikea-Besucher in Kamen nicht die Luca-App vorweisen müssen.

Luca-App stürmt Charts in App Stores

Seit ihrem Release stürmt die Luca-App die Charts in den App Stores und hat sich ganz oben festgesetzt. Im Gegensatz zur bekannten Corona-Warn-App soll die Luca-App ein bequemes Check-In mittels QR-Codes erlauben, um die bisherige Zettelwirtschaft zu beenden. Die Luca-App ist kostenlos für Android-Smartphones im Google Play Store und für das iPhone im Apple App Store erhältlich.