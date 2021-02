Sicherlich, Apple war und ist beim iPhone 12 innovativ. Doch so ganz zum Ende gedacht ist das Paket noch nicht, wie ein neues und geniales Produkt auf Amazon gerade unter Beweis stellt. Erstmals gibt es dieses jetzt auch günstiger zu kaufen.

Mit der Einführung von MagSafe beim iPhone 12 (mini) und iPhone 12 Pro (Max) gelang Apple ein echter Coup – so und nicht anders sollte kabelloses Laden am Smartphone funktionieren. Durch die magnetische Arretierung kann das iPhone nicht mehr verrutschen und der Ladevorgang unterbrochen werden. Doch so ganz perfekt sind das MagSafe-Ladegerät von Apple und deren Alternativen noch nicht.

Gibt's nicht von Apple, aber bei Amazon: MagSafe-Stand fürs iPhone 12

Meist muss man nämlich zwei Hände zu Hilfe nehmen, wenn man iPhone 12 und Ladepuck wieder voneinander trennen möchte. Begründet liegt dies im ungleichen Verhältnis zwischen Gewicht und Magnetstärke. Doch dafür gibt's jetzt eine formschöne Lösung, die wir bei Amazon entdeckt haben.

Die MagSafe-Halterung von Stouchi ist aus besagtem Grund mit 326 Gramm ziemlich schwer. Was gut ist, denn so lässt sich das iPhone stets einhändig auf der Ladestation ablegen und eben auch wieder entfernen. Clever: Dank des 13-Grad-Winkels fungiert die Halterung auch als Desktop-Stand fürs iPhone 12. Das Display des Apple-Handys lässt sich so auch bequem im Sitzen ablesen, eine gleichzeitige Bedienung ist ebenso möglich. Eigentlich hätte man so viel Cleverness ja eigentlich von Apple selbst erwarten können, oder?

Was kostet der Spaß?

Wer sich für die Stouchi-Halterung interessiert, der muss gegenwärtig 22,90 Euro dafür zurücklegen. Klingt nicht viel. Beachten muss man aber, dass das eigentliche MagSafe-Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten ist, ebenso wenig wie ein benötigtes USB-C-Netzteil. Wer all dies nicht hat, der muss also noch mit Zusatzkosten rechnen. Empfehlenswert ist beispielsweise das Nano-Ladegerät von Anker für derzeit knapp 20 Euro. Hinzu käme dann wie erwähnt noch das eigentliche MagSafe-Ladegerät für knapp 44 Euro. Die Käufer sind mit der Stouchi-Halterung übrigens zufrieden und vergeben im Schnitt 4,4 von 5 Sternen.