Klatsche für Tesla: Cybertruck nach Härtetest reif für den Schrottplatz

Der Cybertruck von Tesla hat schon einiges an Kritik einstecken müssen. Jetzt legt ein bekannter YouTuber mit einem Praxistest der besonderen Art nach: Er nimmt ihn im Dauertest komplett auseinander – mit einigen überraschenden Schwächen.

WhistlinDiesel: Tesla Cybertruck im Härtetest

Der bekannte YouTube-Kanal WhistlinDiesel hat sich den futuristischen Elektro-Pickup von Tesla vorgenommen. In einem ausführlichen Video unterzieht der Autofan den Cybertruck einer Reihe von Extremtests. Von alltäglichen Fahrten bis hin zu brutalen Härtetests muss der Cybertruck zeigen, was in ihm steckt. Das wird schnell zum Problem.

Die Testfahrt beginnt mit unerwarteten Schwierigkeiten: An einer Tesla-Ladestation will der Ladevorgang einfach nicht starten. WhistlinDiesel muss fast eine Stunde warten und mehrmals den Kundendienst kontaktieren. Erst dann kann er den Cybertruck endlich aufladen (Quelle: WhistlinDiesel bei YouTube).

Auf der Straße zeigt der Cybertruck dann, was in ihm steckt: Vom Autopiloten und der Beschleunigung ist der YouTuber begeistert. Auch die futuristische Innenausstattung findet sein Lob. Allerdings fallen ihm auch sofort Verarbeitungsmängel auf: Die Heckklappe klappert beim Fahren und die Türdichtungen schließen nicht optimal. Im Gelände macht der Cybertruck zunächst eine gute Figur.

Dann werden die Testbedingungen verschärft: Der YouTuber packt sein großes Werkzeug aus und malträtiert den Cybertruck von allen Seiten. Spätestens jetzt wird klar, dass das Auto keineswegs so unzerstörbar ist, wie Elon Musk gerne behauptet. Auch beim Ziehen schwerer Lasten stößt der Cybertruck schnell an seine Grenzen.

Hier seht ihr den Härtetest:

Tesla Cybertruck: Ernüchterndes Fazit nach Härtetest

Am Ende des Videos zieht WhistlinDiesel ein gemischtes Fazit. Einerseits lobt er die innovativen Eigenschaften des Cybertrucks, andererseits wiegen für ihn die mangelnde Robustheit und die anfänglichen Probleme beim Aufladen schwer. Der YouTuber gibt auch an, Tesla mehrfach kontaktiert zu haben, um auf die festgestellten Mängel hinzuweisen. Eine Antwort des Unternehmens steht noch aus.