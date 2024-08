Durchblick für E-Auto-Fahrer: Wichtige Änderung soll Klarheit bringen

Wer E-Auto fährt, kennt das Problem: An der Ladesäule ist es kaum möglich, sich über den Preis zu informieren. Auch per App kann es dauern, bis ihr wisst, was ihr da tatsächlich gezahlt habt. So soll es nicht weitergehen.

Wer Smartphone-Apps oder native Anwendungen nutzt, die im System von E-Autos integriert sind, kennt nicht selten das Problem: Ein Elektroauto aufzuladen ist nicht schwer, aber den Überblick über die Kosten zu behalten, kann es durchaus sein.

Mehr Durchblick beim Preis für E-Auto-Fahrer

In vielen unabhängigen Apps ist zwar ein Preisvergleich möglich, aber es bleibt dabei: An der Ladesäule selbst sind die Informationen oft spärlich. Einem aktuellen Referentenentwurf zur Ladesäulenverordnung zufolge soll sich das ändern.

So sollen Ladesäulenbetreiber künftig den aktuellen Preis angeben müssen. Möglich ist das etwa über das Display der Ladesäule oder über eine gemeinsame digitale Preistafel, wie sie an Tankstellen seit Jahrzehnten üblich ist. Alternativ sollen auch permanente Aufkleber an der Ladesäule ausreichen.

Genau heißt es im Entwurf, es müsse für den Preis „einen Aufkleber oder eine ähnliche dauerhaft sichtbare Lösung“ geben (Quelle: Edison Media).

Mit der Regelung will die Bundesregierung einer Vorgabe der EU nachkommen, die bereits seit April in Kraft ist. Gelten sollen die neuen Vorschriften demnach für neu installierte Ladesäulen mit einer Leistung von 50 kW aufwärts. Schwächere E-Auto-Lader hingegen bleiben ausgenommen.

Im direkten Vergleich ist die Kostenfrage noch nicht entschieden:

Aus für QR-Code-Masche? E-Auto-Fahrer haben eine Chance

Im Gegensatz zum jetzigen Stand soll auch ein QR-Code nicht mehr genügen, der an der Ladesäule angebracht wird und auf die Webseite des jeweiligen Anbieters weiterleitet. Dieser Umweg wäre künftig damit nicht mehr zulässig, was auch einer immer beliebter werdenden Betrugsmasche entgegenwirken könnte.

Wie hoch das Einsparpotenzial durch die Änderung für einzelne sein wird, lässt sich kaum festmachen. Klar ist aber: Durch die erheblichen – und oft schwer nachvollziehbaren – Preisunterschiede werden E-Auto-Fahrer potenziell vor hohe Mehrkosten gestellt. Laut einem Vergleich von Edison Media betrug die Spanne zwischen den teuersten und günstigsten Ladeanbietern Anfang 2024 rund 63 Cent/kWh.

Teil der geplanten neuen Verordnung ist auch die Pflicht, bei neuen Ladesäulen Kartenzahlung anzubieten. Bisher müssen E-Auto-Fahrer auf Apps, Ladekarten oder die automatische Abrechnung über das Fahrzeug setzen.