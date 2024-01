Kontroverse Weltkriegssimulation schießt zum Release in die Steam-Charts

Direkt zum Release legt eine brandneue Weltkriegssimulation auf Steam einen beachtlichen Start hin – während die Bestseller-Platzierung von War Hospital beeindruckt, enttäuschen so manche Spielerwertungen bislang jedoch noch.

War Hospital ist am 11. Januar 2024 auf Steam gelandet und kann sich direkt zum Release einen Platz in den Bestseller-Charts sichern – und das, obwohl die Spielerwertung derzeit nicht berauschend ist. Auch wenn das Spiel noch Optimierungsbedarf hat, scheint es für Fans von intensiven Simulationen aber durchaus einige Qualitäten bereitzuhalten.

War Hospital: Kriegssimulation legt starken Steam-Start hin

In War Hospital müsst ihr ein Feldlazarett während des Ersten Weltkriegs leiten. Die Ressourcen und das Personal sind knapp, die schwerverletzten Soldaten dafür umso pflegebedürftiger. Ihr müsst schwierige Entscheidungen treffen, um euren Aufgaben so gut es geht gerecht zu werden und so viele Menschen wie möglich zu retten, auch wenn viele von ihnen bereits verloren sind. In der Misere des Krieges managt ihr eure medizinischen Helfer, baut Unterkünfte aus und reagiert auf immer neue Schreckensnachrichten.

Schaut euch hier den Trailer zu War Hospital an:

War Hospital: Launch Trailer

Nach den ersten 120 abgegebenen Stimmen steht War Hospital auf Steam momentan nur bei einer ausgeglichenen Wertung. Die meisten negativen Urteile kritisieren vor allem Bugs und das etwas nervige Tutorial – das Grundgerüst einer spannenden und intensiv-zehrenden Simulation ist aber vorhanden, wenn man den positiven Wertungen Glauben schenken kann und benötigt vielleicht nur ein bisschen mehr Politur. Falls ihr das Spiel selbst ausprobieren wollt, könnt ihr euch War Hospital bis zum 18. Januar noch mit einem Einführungsrabatt von 10 Prozent für 26,99 Euro statt 29,99 Euro sichern (auf Steam ansehen)

War Hospital Brave Lamb Studio S.A.

Steam-Charts: Neue Simulation landet in den Bestsellern

Zum Release darf sich War Hospital über einen starken elften Platz in der Bestseller-Liste auf Steam freuen – damit schrammt die Simulation also nur denkbar knapp an den Top 10 vorbei, in denen sich namhafte Spiele wie Apex Legends, Counter-Strike 2, Anno 1800 und Baldur’s Gate 3 die Klinke in die Hand geben. (Quelle: Steam)

Auch Biersimulationen können auf Steam ziemlich gut ankommen, wie das brandneue Spiel Beer Factory zeigt:

