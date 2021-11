Wie viele Bildschirme braucht ein Notebook? Obwohl sich im Grunde niemand diese Frage stellt, hat Lenovo nun eine Antwort gefunden: Ein zweites Display neben der Tastatur soll noch mehr Möglichkeiten bieten. Zusammen mit einem Stylus könnte das tatsächlich Sinn ergeben.

Lenovo: ThinkBook Plus mit zweitem Display aufgetaucht

Bei Twitter ist das Bild eines neuen ThinkBook Plus von Lenovo aufgetaucht, das sich ganz anders gibt als bisherige Modelle. Allem Anschein nach möchte der Hersteller dem Notebook einen zweiten Bildschirm spendieren. Dieser ist rechts neben der Tastatur zu finden und erinnert zumindest von der Größe her an ein kleines Tablet. Was Lenovo mit dem zweiten Display vorhat, macht der ebenfalls abgebildete Stylus deutlich (Quelle: Evan Blass bei Twitter).

Das kleinere Touch-Display dürfte vor allem zum Zeichnen und Schreiben verwendet werden können. Darüber hinaus hat Lenovo noch an ein klassisches Trackpad gedacht. Durch das zusätzliche Display ist die Tastatur selbst aber nach links verschoben, was beim Tippen ziemlich gewöhnungsbedürftig sein wird. Insgesamt wirkt das Notebook breiter, was sich auch beim langgestreckten Hauptdisplay bemerkbar macht. Dieses soll auf eine Diagonale von 17 Zoll kommen.

Lenovo selbst hat sich zu dem speziellen Notebook mit Doppel-Display noch nicht geäußert. Neben dem Bild stehen auch noch keine weiteren Informationen zur Ausstattung und zum Preis bereit. Möglicherweise ändert sich das bei der nächsten Consumer Electronics Show (CES), die Anfang Januar 2022 stattfindet.

Mit dem ThinkPad X1 Fold bietet Lenovo ein faltbares Notebook an. Details dazu im Video:

ThinkBook Plus: Lenovo verzichtet auf E-Ink-Panel

Bei der ersten und zweiten Generation des ThinkBook Plus setzte Lenovo noch auf ein zweites E-Ink-Display, wie es bei E-Readern wie dem Kindle von Amazon zum Einsatz kommt. Anders als beim kommenden Modell ist das zweite Display auf der Rückseite des Notebooks zu finden.