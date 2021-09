Lenovo will auf dem Tablet-Markt in der Oberklasse mitspielen. Das chinesische Unternehmen hat mit dem Lenovo Tab P12 Pro jetzt ein Android-Tablet vorgestellt, das einige besondere Funktionen bei der Hardware und Software besitzt. Damit will man Samsung und Apple angreifen. Das Android-Tablet hat aber auch seinen Preis.

Lenovo Tab P12 Pro kostet 899 Euro

Wer sich kein Tablet von Apple oder Samsung kaufen möchte, bekommt bald eine interessante Alternative von Lenovo zur Verfügung gestellt. Das Lenovo Tab P12 Pro ist ein Android-Tablet der Oberklasse. Es ist mit einem hellen 12,6-Zoll-AMOLED-Display im 16:10-Format ausgestattet, das mit 120 Hz arbeitet und eine Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixel besitzt. Über einen optional erhältlichen Stylus kann man handschriftliche Eingaben tätigen. Das optional erhältliche Tastatur-Cover verwandelt das Tablet in ein Laptop.

Angetrieben wird das Lenovo Tab P12 Pro vom Snapdragon 870 von Qualcomm, dem bis zu 8 GB RAM und bis zu 256 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzterer kann per microSD-Karte erweitert werden. Optional hat man die Möglichkeit, ein 5G-Modem zu wählen. Der große Akku soll für eine Laufzeit von bis zu 17 Stunden sorgen und sich schnell aufladen lassen. Das funktioniert mit bis zu 45 Watt, wobei Lenovo nur ein 30-Watt-Netzteil beilegt. Ansonsten gibt es natürlich WiFi, Bluetooth, einen Fingerabdrucksensor und Kameras mit bis zu 13 MP.

Als Betriebssystem kommt Android 11 zum Einsatz, wobei Lenovo für das Tab P12 Pro auch Updates anbieten wird. Ein Highlight ist sicher Project Unity. Man kann seinen Lenovo-PC mit Windows und das Lenovo-Tablet mit Android vereinen und nahtlos damit arbeiten. Also auch auf Windows-Programme auf dem Android-Tablet zugreifen und beispielsweise mit dem Stift darauf arbeiten. Die Verbindung wird dabei extrem einfach aufgebaut und durch einen PIN abgesichert. Es werden Windows 10 und Windows 11 unterstützt. Der Funktionsumfang wird mit der Zeit erweitert.

Lenovo Tab P12 Pro bald in Deutschland verfügbar

Das Lenovo Tab P12 Pro wird Ende Oktober, Anfang November 2021 in Deutschland zunächst in der WiFi-Version für 899 Euro auf den Markt kommen. Später wird auch eine 5G-Variante erscheinen. Project Unity ist kostenlos und wird zeitnah im Google Play Store zum Download angeboten.