Alle relevanten Software-Updates von Apples wurden veröffentlicht? Dies stimmt so leider nicht, denn abseits von iOS 15 und Co. schuldet uns der iPhone-Hersteller noch die finale Version von macOS Monterey – Version 12.0 des Mac-Systems. Jetzt aber kündigt sich langsam das Release an.

Apple Facts

Mac-Nutzer müssen sich noch gedulden, denn aktuell gibt's nur die neuen Systemversionen für iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV – konkret iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15. Wer beim letzten Apple-Event auf einen Termin für macOS Monterey hoffte, der wurde leider enttäuscht.

macOS Monterey Beta 7: Nächster Schritt in Richtung Release

Jetzt aber veröffentlicht Apple immerhin die bereits 7. Entwicklerversion und auch die dazugehörige Public Beta von macOS 12 (Quelle: Apple). Die Arbeiten schreiten also voran, sind aber noch nicht abgeschlossen, denn ein um einen sogenannten „Release Candidate“ handelt es sich noch nicht. Andernfalls wäre mit einer Veröffentlichung schon in wenigen Tagen zu rechnen. Aber wann kommt macOS Monterey dann?

Darüber können wir nur spekulieren. Die Veröffentlichungszeitpunkte der Vorgänger geben leider auch nur begrenzt Auskunft, werfen wir mal einen Blick darauf:

macOS 11: 12. November 2020

macOS 10.15: 7. Oktober 2020

macOS 10.14: 24. September 2018

macOS 10.13: 25. September 2017

macOS 10.12: 20. September 2016

In den letzten Jahren erfolgte die Veröffentlichung eigentlich schon eher Ende September, nicht aber 2020 und 2019. Zuletzt mussten wir demnach sogar bis November warten. Wir vermuten jedoch: Im Zuge eines weiteren prognostizierten Apple-Events dürfte der Hersteller einen Release-Zeitpunkt konkretisieren. Zuletzt war hierfür der Oktober im Gespräch.

Worauf können wir uns in macOS Monterey freuen? Im Video gibt es darauf die Antwort:

Auch iPad-Nutzer warten auf macOS 12

Solange müssen übrigens auch iPad-Nutzer auf „Universal Control“ alias „Nahtlose Steuerung“ warten. Für die gemeinsame Steuerung von Mac und iPad mit einer Tastatur und Maus (Trackpad) braucht es nämlich neben iPadOS 15 eben auch die finale Version von macOS Monterey. Testen konnte dies in der Öffentlichkeit bisher aber noch niemand, denn „Universal Control“ fehlte noch immer in allen Betas.