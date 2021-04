Das Marvel Cinematic Universe bekommt einen spektakulären Neuzugang: Ein brandneuer Trailer bietet euch einen ersten Blick auf den schlagkräftigen Helden und verspricht ein „Martial Arts“-Feuerwerk.

Disney Facts

Der Trailer zu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zeigt Marvels ersten asiatischen Superhelden in Action. Auch wenn der Charakter Shang-Chi aktuell noch nicht so bekannt wie andere Marvel-Helden ist, könnte sich dies schon bald ändern. Fans können sich nach diesem Trailer offensichtlich auf eine Achterbahnfahrt mit brillanten „Martial Arts“-Kämpfen, mächtigen Antagonisten und visuell beeindruckenden Szenen freuen.

Der Release von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ist momentan für den 3. September 2021 geplant.

Shang-Chi: Erster Trailer zeigt neuen Marvel-Helden

Bisher sind noch nicht allzu viele Informationen über die Handlung in „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ bekannt. Doch dem Trailer ist zumindest zu entnehmen, dass von Shang-Chi erwartet wird, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten – dies jedoch ablehnt. Ebenfalls werden in Rückblenden seine harten Trainingsjahre gezeigt, in denen er in Kampfkünsten unterrichtet wird. Außerdem gibt es einen ersten Blick auf den Bösewicht Death Dealer, während die Rolle der schattenhaften „Ten Rings“-Organisation noch im Dunkeln bleibt.

Schaut euch hier den ersten Trailer von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings an:

Noch mehr Marvel-Action findet ihr bei Disney+. Hier könnt ihr euch den Streaming-Service genauer anschauen:

Hier geht's zu Disney+!

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: Vielversprechender Auftakt

Insbesondere die Kampfszenen versprechen nach dem ersten Trailer ein faszinierendes Marvel-Abenteuer, das auch visuell eine willkommene Abwechslung zu den gewohnten Filmen darstellen sollte. Für die Hauptrollen konnten mit Simu Liu, Awkwafina und Tony Leung ohnehin drei starke Schauspieler gefunden werden. Während Leung aus Klassikern wie Hero und Infernal Affairs bekannt ist, konnte Awkafina in den letzten Jahren sowohl als Rapperin als auch als Comedy-Talent glänzen und beeindruckte vor allem in der Tragikomödie The Farewell. Simu Liu, der Shang-Chi verkörpert, ist vielen Zuschauern vor allem durch die charmante Sitcom Kim's Convenience bekannt.

Welche Superhelden ein Videospiel-Comeback verdient haben, zeigen wir euch in unserer Bilderstrecke:

Wie gefällt euch der Trailer zu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings? Freut ihr euch auf das neue Marvel-Abenteuer? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!