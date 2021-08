Die Community um Minecraft ist für ihre große Kreativität und brillanten Ideen bekannt. Und während sich die meisten kreativen Meisterwerke im Sandbox-Game selber abspielen, hat ein Minecraft-Fan jetzt außerhalb der Klötzchenwelt einen beeindruckenden Clip erschaffen. In einer aufwändigen Animation verpasst er dem Hauptcharakter Steve einen schicken Lego-Look und begeistert damit die Fans.

Minecraft Facts

Lego und Minecraft: Eine Kombo, die passt

In der weiten Kreativlandschaft der Minecraft-Community werden wir immer wieder mit tollen Einfällen und Meisterwerken einzelner Akteure überrascht. Dieses Mal hat der Minecraft-Fan CarAleatorio einen kurzen Animations-Clip präsentiert, der Fans des Franchise glatt umhaut.

Auf Reddit teilt er sein kurzes Video, das sowohl mit einem schicken Lego-Gewand, als auch einer besonderen First-Person-Perspektive glänzen kann. Seht euch das beeindruckende Ergebnis aber am besten gleich selber einmal in folgendem Video an:

Ganz authentisch benutzt er das bekannte Sounddesign sowie die vertraute Musik des Survival-Hits und lässt die perfekte Illusion aufkommen, dass der Zuschauer sich im Spiel befindet. Das Ende des Videos hält auch eine böse Überraschung bereit.

Auch wenn man im ersten Moment vermuten würde, dass es sich hier um einen üblichen Stop-Motion-Clip mit Lego handelt, verrät CarAleatorio, dass es sich dabei um computergenerierte Bilder (CGI) handelt, die mithilfe des Programms Blender erstellt wurden.

Reddit-Fans feiern das Video

Auf Reddit wird dem Ersteller ein großes Lob ausgesprochen und die aufwändige Animation mit knapp 55.000 Upvotes belohnt. Im Thread fragen einige neugierig nach einem Behind-The-Scenes-Video und empfehlen CarAleatorio doch bitte ganze Filme in dieser Art zu produzieren.

Und noch mehr Minecraft-Meisterwerke! Wenn ihr Technik-Projekte im Sandbox-Game bestaunen wollt, empfehlen wir euch folgende Bilderstrecke:

Ein talentierter Minecraft-Fan bringt seine Lego-Version des Spiels in einem schicken Video zum Ausdruck. Mit der besonderen First-Person-Perspektive sticht er aus den üblichen Stop-Motion-Videos hervor und kann die Nutzer auf Reddit vollends begeistern.