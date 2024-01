Mit dem Galaxy S25: Samsung will Apple da treffen, wo es wehtut

Samsung und viele andere Hersteller von Android-Smartphones hängen Apple und den iPhones hinterher, wenn es um die reine Leistung des SoC geht. Zwar werden Android-Handys von Jahr zu Jahr immer leistungsstärker, doch Apple schafft es stets aufs Neue, den Abstand ziemlich groß zu halten. Mit dem Galaxy S25 könnte sich das erstmals ändern. Samsung könnte einen der größten Nachteile seiner Smartphones beseitigen.

Samsung Galaxy S25 könnte mit iPhone 16 mithalten

Seit Jahren versuchen Smartphone-Hersteller wie Samsung, Apple zu übertrumpfen. Doch der iPhone-Hersteller schafft es immer wieder aufs Neue, den Abstand bei der Leistung des verbauten Chips hoch zu halten. Aktuell ist der neueste A-Chip von Apple etwa 25 bis 30 Prozent zügiger als der schnellste ARM-Chip in einem Android-Handy. Das könnte sich mit dem Galaxy S25 und dem Cortex-X5 von ARM ändern. Der neue Chip wird unter dem Codenamen „Blackhawk“ entwickelt und soll den größten Leistungssprung der letzten fünf Jahre ermöglichen (Quelle: SamMobile).

Samsung soll laut letzten Gerüchten für 2025 an einem neuen Galaxy-Chip arbeiten, der speziell für Smartphones wie das Galaxy S25 entwickelt wird. Dort könnte die neue Architektur von ARM direkt zum Einsatz kommen und erstmals mit einem iPhone 16 von Apple mithalten. Zumindest soll so das Ziel aussehen. Ob das am Ende wirklich klappt, wird sich zeigen müssen. Immerhin hat Apple mit seinen A- und M-Chips gezeigt, dass auch dort riesige Leistungssprünge möglich sind. Der Zweikampf dürfte im kommenden Jahr also in eine neue Runde gehen.

Wenn euer Samsung-Handy nicht mehr so flott arbeitet, solltet ihr diesen Trick probieren:

Samsung setzt auf KI-Features

Die reine Rechenleistung des Chips könnte zukünftig gar keine so große Rolle mehr spielen. Klar ist es wichtig, dass der Galaxy-Chip mehr Leistung besitzt als der Vorgänger. Viel wichtiger dürfte zukünftig die NPU werden, also die Neural Processing Unit. Diese wird die Möglichkeiten mit Künstlicher Intelligenz und dessen Arbeitstempo sowie Komplexität vorgeben. Das kommende Galaxy S24 wird als KI-Smartphone einen Ausblick darauf geben, was euch zukünftig von Samsung erwartet.

