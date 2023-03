Wer sich ohne viel Aufwand im Alltag etwas dazuverdienen will, sollte sich eine Aktion der Telekom genauer anschauen. Der deutsche Provider will sein Mobilfunknetz verbessern und sucht dafür neue Standorte. Dabei braucht ihr aber längst kein freies Feld auf dem Land übrig haben, denn die Telekom denkt auch in anderen Dimensionen.

Geld verdienen mit der Telekom: So macht ihr euch den Netzausbau zunutze

Die Telekom will was für ihr Mobilfunknetz tun. Dafür geht der Konzern jetzt auch aktiv auf Verbraucher zu, die ihren Teil zur Verbesserung des Netzes beitragen wollen – und sich dabei noch etwas dazu verdienen können. Mit einer Werbekampagne ist die Telekom nämlich auf der Suche nach neuen Standorten für ihre Mobilfunkzellen.

Das heißt nicht, dass überall neue riesige Masten aufgestellt werden sollen. Es gibt auch deutlich kleinere Sendetechnik, die zum Beispiel auf Häuserdächern installiert werden. Wer einen Standort zur Verfügung hat, kann ihn der Telekom einfach zur Miete anbieten, ob auf dem Land oder in der Stadt ist dabei nicht entscheidend.

Mit wie viel Geld dann zu rechnen ist, verrät die Telekom allerdings nicht. Dabei dürfte der Einzelfall entscheidend sein. Es ist nur davon die Rede, dass Verbraucher eine „gute und langfristige Miete“ erwarten dürfen. Und auf langfristige Mieteinnahmen kann man sich mit der Telekom als Mieter wohl tatsächlich verlassen.

Es kann so ziemlich jeder mitmachen, der oder die als Eigentümer Flächen zur Verfügung stellen kann. Ob gewerbliche Immobilien, Privathäuser oder ungenutzte Grundstücke, alles sei möglich:

Mobilfunknetz zuhause ausbauen: So erreicht ihr die Deutsche Funkturm

Nicht nur mit dem Spot auf YouTube wirbt die Telekom jetzt dafür, sondern auch mit einer Kampagne auf Social Media, im Radio und ganz klassisch mit Plakaten. Laut Flyer im Video gebe es nur ein entscheidendes Kriterium: „ca. 10 m² in höchstmöglicher Lage“. Das gilt zumindest für eine Dachantenne. Denkbar sind auch Fassadenantennen oder alleinstehende Anlagen. Für letztere braucht es dann aber schon 150 m² freie Grundstücksfläche.

Vertragspartner ist die Deutsche Funkturm, das Tochterunternehmen der Telekom kümmert sich um den Netzausbau. Um für die Unternehmen als Partner für einen neuen Standort in Frage zu kommen, müsst ihr natürlich Eigentümer sein. Aber auch ein Gespräch mit dem Vermieter oder in der Eigentümergemeinschaft über eventuelle gemeinsame Möglichkeiten könnte nicht schaden.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr bei Deutsche Funkturm.