Nach Fallout-Erfolg: Amazon reißt sich GTA-Rivalen unter den Nagel

Amazon ist dabei, sein Portfolio für Prime Video zu erweitern. Dabei stehen Videospiel-Adaptionen weiter hoch im Kurs. Nach dem Fallout-Erfolg hat sich das Unternehmen einen GTA-Konkurrenten geschnappt, der beim Erfolg den bisherigen Serien in nichts nachstehen soll.

Yakuza-Serie: Amazon Prime Video setzt weiterhin auf Spielreihen

Nach dem großen Erfolg der Fallout-Serie hat Amazon kürzlich bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Tomb-Raider-Serie plant. Nun folgte eine weitere Überraschung: Amazon kündigt an, noch in diesem Jahr eine Live-Action-Serie zu Like a Dragon zu veröffentlichen, die auf der berühmten Yakuza-Videospielreihe basiert (Quelle: Amazon auf X).

Unter der Regie von Masaharu Take und mit Ryoma Takeuchi in der Hauptrolle als Kazuma Kiryu soll die Serie weltweit Zuschauer begeistern. Die sechsteilige Serie wird in zwei Wellen ausgestrahlt: Die ersten drei Episoden erscheinen am 25. Oktober, die letzten drei am 1. November.

Die Serie wird hauptsächlich im Kamurocho-Unterhaltungsviertel spielen, bekannt aus den Spielen, und dreht sich um Kiryu und drei seiner Kindheitsfreunde. Dabei soll es IGN zufolge zwei Handlungsstränge geben, die jeweils in den Jahren 1995 und 2005 spielen. Kiryu wird als „furchterregender und unvergleichlicher Yakuza-Krieger mit starkem Sinn für Gerechtigkeit, Pflicht und Menschlichkeit“ beschrieben. Die Handlung beleuchtet die Folgen seiner Taten in den beiden Zeitperioden. Takeuchi zufolge soll die Serie „intensive Kampfszenen“ enthalten, was auf eine weitere Ähnlichkeit zu der Spielreihe hinweist (Quelle: Forbes).

Regisseur Masaharu Take lobt das Engagement von Takeuchi, der nicht nur alle Actionszenen selbst gespielt hat, sondern sich auch einer intensiven körperlichen Vorbereitung für die Rolle unterzogen hat.

Die Videospielreihe kann Fans bereits seit 20 Jahren fesseln:

Yakuza 7 - japanischer Ankündigungs-Trailer

Like a Dragon: Das sagen X-Nutzer zur kommenden Serie

Amazon hat es geschafft, die Fans mit der Ankündigung der neuen Serie zu überraschen. Die Vorfreude ist groß und die Fans schenken dem Unternehmen dank seiner bisherigen Erfolgsserien ihr Vertrauen:

Die aufregendste Ankündigung, die ich in letzter Zeit gehört habe. Da Fallout gut war, habe ich Hoffnung, dass das auch gut sein wird. – thatsfiire auf X

