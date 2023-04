Viele Netflix-Kunden wissen es wahrscheinlich noch nicht. Das Abo beim Streaming-Giganten gewährt nicht nur Zugriff auf zahlreiche Filme und Serien, auch Mobile Games sind bereits seit geraumer Zeit Teil des Portfolios. Nun scheint Netflix jedoch Amazon nacheifern zu wollen und weitet seine Gaming-Offensive aus.

Netflix will AAA-Spiele produzieren

Netflix macht endlich ernst. Nachdem man bereits vor Kurzem ankündigte, dass man das Angebot an Mobile-Games weiter aufstocken und sich im nächsten Jahr zwei besondere Hochkaräter sichern will, macht man nun den nächsten Schritt.

Denn Netflix hat den ehemaligen Halo-Entwickler Joseph Staten als Creative Director für den Gaming-Sektor an Bord geholt, um die Spiele-Offensive weiter zu pushen. In einem Tweet, in welchem der ehemalige Microsoft-Mitarbeiter seinen neuen Arbeitgeber enthüllte, gab er in einem Nebensatz zu Protokoll, dass er an einem brandneuen AAA-Game mit neuer IP arbeiten würde:

Mit anderen Worten: Netflix scheint Amazon nacheifern zu wollen und geht nun bei der Games-Entwicklung richtig in die Vollen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Arbeit der Netflix-Gaming-Studios mehr Früchte trägt als die des Online-Versandriesen. Denn Amazon konnte zwar als mit Lost Ark (Amazon fungierte hier ausschließlich als Publisher) und New World zwei recht große Spiele an den Start bringen – bis es jedoch soweit war, vergingen etliche Jahre. Zudem wurden viele Spiele, die sich bei Amazon in Entwicklung befanden, eingestampft – so etwa auch der Team-Shooter Crucible.

AAA-Spiel von Netflix: Details noch Mangelware

Weitere Details zum kommenden AAA-Spiel von Netflix gibt es bislang noch nicht. Laut einer Meldung von TweakTown scheint Netflix jedoch zu planen, das Spiel auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen. Vielleicht könnt ihr also in ein paar Jahren das Netflix-Spiel auf eurer Xbox Series, PS5 oder dem PC zocken.

Ob Abonnenten dann kostenlos auf das Spiel zugreifen werden können, ist zum aktuellen Zeitpunkt offen. Fakt ist: Mobile-Games scheinen Netflix nicht mehr auszureichen.