Netflix im Juni unter Beschuss: Amazon lockt Bridgerton-Fans mit neuer Prime-Serie

Streaming-Primus Netflix feierte in den letzten Jahren mit „Bridgerton“ einen enormen Erfolg. Doch nun droht ernsthafte Konkurrenz vom Herausforderer Amazon. Prime-Mitglieder bekommen nämlich bereits im Juni ihr eigenes „Bridgerton“. Doch worum geht es eigentlich in „My Lady Jane“ und ab wann läuft die Serie bei Amazon Prime Video konkret an?

Wer romantische Geschichten und Intrigen im historischen Gewand mag, der kommt seit einiger Zeit nicht an „Bridgerton“ auf Netflix vorbei. Momentan sind bereits die ersten Folgen der dritten Staffel zu sehen, die restlichen Episoden folgen dann am 13. Juni 2024. Wer auf Nachschub hofft, der muss sich danach mindestens ein weiteres Jahr gedulden.

Ab dem 27.06.24: Alternative zu „Bridgerton“ bei Amazon Prime Video

In die Lücke möchte jetzt Amazon springen und bringt mit „My Lady Jane“ eine interessante Alternative zu „Bridgerton“ an den Start. Premiere feiert die Serie auf dem diesjährigen Tribeca Film Festival und wird zugleich ab dem 27. Juni 2024 auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Wer bereits ein Prime-Abo hat, zahlt nichts extra und kann sich schon jetzt freuen.

Ziemlich interessant auf den ersten Blick:

Wie auch „Bridgerton“ basiert „My Lady Jane“ auf echter Historie, die jedoch fantasievoll ausgeschmückt und gänzlich neuinterpretiert wird. Im Mittelpunkt die bekannte Figur der Lady Jane Grey. Die entgeht hier jedoch im 16. Jahrhundert knapp dem Fallbeil des Henkers und führt fortan ein lustiges und erfülltes Leben voller Romantik und Abenteuer.

Eine weitere Parallele zu „Bridgerton“: Die Serienmacher bedienen sich einer Romanserie. Erfolgreiche Jugendromane der Autorinnen Brodi Ashton, Cynthia Hand und Jodi Meadows. Die werden nun verfilmt und schicken sich an, den Bucherfolg auf dem TV-Bildschirm zu wiederholen.

Amazon lässt sich Zeit

Die erste Staffel wird aus insgesamt acht Episoden bestehen. Einen ersten Eindruck davon bekommt man schon mal im kürzlich veröffentlichten Trailer. Gedreht wurden die Folgen bereits vor zwei Jahren in Großbritannien. Ursprünglich sollte die Veröffentlichung Ende 2023 erfolgen, doch Amazon wartete ab und bringt die Serie erst jetzt an den Start. Eventuell um im Fahrwasser der dritten Staffel von „Bridgerton“ zu schwimmen? Spekulativ, aber alles anderes als unmöglich.

Bewertungen gibt es natürlich noch keine, weder bei der IMDb noch bei Rotten Tomatoes. Doch dies dürfte sich in circa einem Monat ändern. Dann wissen wir auch, wie gut Amazons Bridgerton-Alternative wirklich geworden ist.