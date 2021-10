Es ist Cowboy Bebop, und er kommt auf Netflix: Die neue Netflix-Adaption des vielleicht besten Anime aller Zeiten sieht verdammt gut aus. Seht selbst, da ist nämlich ein hübscher Trailer.

Netflix Facts

Zugegeben, nicht jeder Anime-Fan springt euphorisch in die Lüfte, sobald eine Live-Action-Adaption eines Animes angekündigt wird. Und diese Adaptionen sind auch nicht immer gut. Was Cowboy Bebop jedoch angeht, so darf man sich zumindest schon einmal über zwei Dinge freuen: Cowboy Bebop selbst gehört zu den meistgelobten Animes aller Zeiten – das Grundmaterial ist also grandios.

Und zweitens: Auch der Trailer zur kommenden Science-Fiction-Adaption drückt sich nicht vor epischen Bildern, coolen Szenen und der berüchtigten Musik des Animes, die jeder Fan noch kennen dürfte. Kann man also tatsächlich eine originalgetreue Adaption erwarten? Falls ja, solltet ihr diesen Netflix-Release nicht verpassen.

Cowboy Bebop landet auf Netflix – und sieht dabei verdammt gut aus:

Cowboy Bebop ist ein High-Quality-Anime, der für jeden etwas bietet

Es ist eine bunte, grausame Zukunft: Der Kopfgeldjäger Spike Spiegel und seine verrückte Crew fliegen durch die Galaxie, um hochpreisige Zielobjekte ausfindig zu machen und sie zu schnappen. Faszinierend sind dabei aber nicht nur die verschiedenen Planeten, Raumstationen und Städte, sondern auch die Crew selbst – bestehend aus einem kindlichen Hacker-Genie, einer tödlichen Verbrecherin, einem gutmütigen Ex-Officer und dem Hauptcharakter Spike, der ebenso lässig wie auch gefährlich ist.

Ist Cowboy Bebop der beste Anime aller Zeiten? Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber er ist sicherlich der coolste Action-Anime, den ihr finden könnt. Sollte die Netflix-Adaption nicht an ihren Vorgänger herankommen, so bleibt euch natürlich noch der originale Anime, den ihr jetzt schon auf Netflix sehen könnt.

Cowboy Bebop erscheint am 19. November 2021 in der Live-Adaption auf Netflix. Die erste Staffel wird zehn Episoden beinhalten; der originale Anime dagegen kam auf 26 Folgen. Ob die Geschichte des Animes komplett nacherzählt wird, ist spätestens zum Release klar.