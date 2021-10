Nur wenige Wochen nach dem Release hat sich die Netflix-Serie Squid Game zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Kein Wunder, dass der Streaming-Gigant große Pläne für die Serie hat – und womöglich schon an einer Videospielumsetzung von Squid Game arbeitet.

Der riesige Erfolg von Squid Game war nur für die Wenigsten in der Unterhaltungsindustrie vorherzusehen – doch Netflix weiß natürlich, dass nun der perfekte Zeitpunkt ist, um noch mehr aus der Serie herauszuholen. Während Diskussionen um eine zweite Staffel der koreanischen Serie natürlich bereits begonnen haben, plant der Streaming-Gigant wohl auch ein dazu passendes Videospiel.

Squid Game: Netflix plant laut Insider eine Gaming-Adaption

Netflix‘ Content Executive Minyoung Kim hat in einem Interview mit The Hollywood Reporter über die weiteren Pläne für den überraschenden Welt-Hit Squid Game gesprochen – und dabei zu Protokoll gegeben, dass Netflix auf andere „Bereiche mit Potenzial“ für die koreanische Serie blickt, darunter auch eine Videospiel-Adaption. (Quelle: The Hollywood Reporter)

Während Kim allerdings noch kein Game-Projekt bestätigt, geht Industrie-Insider Tom Henderson bereits einen Schritt weiter. Henderson, der sonst für seine akkuraten Leaks bezüglich Battlefield-Games bekannt ist, hat auf Twitter gepostet, dass sich ein Squid-Game-Spiel bereits in Entwicklung befinde. Das Studio sei ihm allerdings noch nicht bekannt.

Netflix: Sind Videospiele die Zukunft?

Ein Videospiel zu Squid Game erscheint allein aufgrund der immensen Popularität der Serie durchaus logisch. Auch der Zeitpunkt passt perfekt, da Netflix erst vor Kurzem seine Gaming-Offensive gestartet hat und in Zukunft eine stärkere Präsenz in der Branche aufbauen möchte. In welcher Form eine Adaption von Squid Game umgesetzt werden soll, ist aber noch nicht klar. Bisher hat sich Netflix vor allem an Mobile Games versucht. Das Battle-Royale-Konzept der Serie ließe sich aber sicherlich gut in ein Videospiel umwandeln.

