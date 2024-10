Ich habe den besten Anime des Jahres 2024 gefunden

Ein absurder Genre-Mix, packende Action und fantastische Musik - Dan Da Dan verspricht, die Anime-Welt im Sturm zu erobern. Hier erfahrt ihr, warum ihr euch diese Serie nicht entgehen lassen solltet.

Stellt euch vor, ihr könntet den besten Anime des Jahres sehen, bevor er überhaupt erscheint. Genau das ist mir letzten Monat passiert! Bei einer exklusiven Vorführung durfte ich die ersten drei Folgen von Dan Da Dan plus einige Behind-The-Scenes-Interviews im Kino genießen. Und was soll ich sagen? Ich bin einfach geflasht von diesem Anime.

Eine einzigartige Mischung aus Genres

Dan Da Dan ist kaum mit anderen Werken vergleichbar. Der Genre-Mix aus „Supernatural-Horror“ trifft auf „Rom-Com“ klingt zunächst absurd, entpuppt sich aber als geniale Kombination. Die Manga-Vorlage stammt von Yukinobu Tatsu, der zuvor als Assistent von Fujimoto Tatsuki (Chainsaw Man) gearbeitet hatte und produziert wird der Anime vom Studio Science SARU, das man für Serien wie Devilman: Crybaby oder Star Wars: Visions kennt.

Die Action wurde super in Szene gesetzt, das Voice Acting überzeugt auf ganzer Linie und die Musik ist schlichtweg fantastisch. Das Opening von Creepy Nuts setzt dem Ganzen die Krone auf und könnte ähnlich beliebt werden, wie bereits ihr Opening zur zweiten Staffel von Mashle.

Protagonist Okarun in seiner verwandelten Form. (© Yukinobu Tatsu / SHUEISHA, DANDADAN Production Committee)

Das schnelle Pacing, die verrückten Situationen und die ein oder andere obszöne Szene werden vielleicht nicht jeden Anime-Fan ansprechen. Doch genau dies macht es zu einer wirklich gelungenen Umsetzung des Mangas. Wenn euch der Anfang schon ein bisschen zusagt, werdet ihr den Rest lieben, denn die Story wird von Arc zu Arc nur noch besser.

Verfügbarkeit

Inzwischen könnt ihr Dan Da Dan auf ADN, Crunchyroll und sogar Netflix streamen. Die erste Folge ist bereits verfügbar und das sogar mit deutscher Synchronisation. Und wer es nach der ersten Folge gar nicht abwarten kann, mehr in die Handlung einzutauchen, findet den Manga auf Englisch kostenlos und legal in der MANGA-Plus-App oder auf Deutsch auch in Buchform.

Egal ob Anime oder Manga, Dan Da Dan hat auf jeden Fall das Potenzial, ganz oben auf eurer Liste für diesen Herbst zu landen!

