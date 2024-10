Netflix-Kunden unter Druck: Kult-Spaß endet am 1. November

Abonnentinnen und Abonnenten bleiben jetzt nur noch wenige Tage, in denen sie gleich zwei grandiose Filme und eine ganze Serie der besten Comedy-Gruppe der Welt sehen können – am 1. November ist es schon vorbei. Mit dem oberen Trailer bekommt ihr schon mal einen kleinen Kosthappen.

Monty Python bald nicht mehr bei Netflix

Auch heute noch gehören die Werke von „Monty Python“ zweifelsohne zum Pflichtprogramm für Freunde des Humors. Die britische Truppe, bestehend aus Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin, hatte ihre Blütezeit zwar bereits in den 1970er-Jahren, doch noch heute erfreut der Aberwitz und trifft ins Schwarze. Kein Wunder, dass viele alte und neue Fans die Komikergruppe vergöttern.

Anzeige

Wolltet ihr euch schon immer mal an „Monty Python“ wagen und hattet bisher dafür weder die Zeit noch die Muse? Dann bietet euch Netflix jetzt die Gelegenheit, allerdings nur noch bis zum 31. Oktober. Am 1. November ist Schluss mit lustig, und „Monty Python“ muss sich vom Streaming-Dienst verabschieden. Sehen könnt ihr bis dahin bei Netflix in Deutschland noch die Kultklassiker:

Das Leben des Brian von 1979 (bei Netflix ansehen)

(bei Netflix ansehen) Die Ritter der Kokosnuß von 1975 (bei Netflix ansehen)

(bei Netflix ansehen) Monty Python’s Flying Circus von 1969 bis 1974 (bei Netflix ansehen)

Anzeige

Die Serie „Monty Python’s Flying Circus“ legte den eigentlichen Grundstein für den Erfolg der Gruppe. Bei Netflix stehen alle vier Staffeln und 45 Episoden zur Verfügung. Wer die in den letzten 50 Jahren noch nicht gesehen hat, der hat jetzt noch mal die Chance, dies nachzuholen.

Letzte Chance für Comedy-Fans

Und dann sind da auch noch zwei der besten Filme der Gruppe. Sowohl „Die Ritter der Kokosnuß“ als auch „Das Leben des Brian“ gehören heute zum humoristischen Kulturgut und sind nicht mehr wegzudenken. Insbesondere die satirische Auseinandersetzung mit religiösem und politischem Dogmatismus in „Das Leben des Brian“ erscheint heutzutage notwendiger denn je zuvor.

Anzeige

Der Vollständigkeit halber: „Die Ritter der Kokosnuß“ wird bei der IMDb mit fantastischen 8,2 Punkten bewertet, „Das Leben des Brian“ bringt es auf nicht minder beeindruckende 8,0 Punkte. Und die Serie? Ist mit 8,8 Punkten über jeden Zweifel erhaben. Kurzum: Noch schnell bei Netflix ansehen, solange dies noch möglich ist.

Es muss aber nicht immer Netflix sein:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.