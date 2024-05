Netflix-Zuschauer hassen den neuen Witcher-Trailer – aus überraschendem Grund

Mit Staffel 4 von The Witcher steht der Netflix-Erfolgsserie eine große Veränderung bevor. Anstelle von Henry Cavill übernimmt diesmal Schauspieler Liam Hemsworth die Rolle des Hexers Geralt. Netflix hat kürzlich den ersten offiziellen Trailer mit Hemsworth veröffentlicht. Die Fans sind jedoch enttäuscht – weniger allerdings wegen Cavill, sondern aus einem tieferliegenden Grund.

Für manche Fans ist es ein Schock, doch ein neuer Geralt von Riva ist offiziell da. Netflix hat einen ersten Blick auf die Fantasy-Serie mit Liam Hemsworth enthüllt. Der Schauspieler übernimmt in den kommenden Staffeln die Rolle von Henry Cavill, der die beliebte Figur in den ersten drei Staffeln verkörperte.

Die Ankündigung des Wechsels im Jahr 2022 schockierte die Fans, die Showrunner versprachen damals allerdings einen würdigen Abgang für Cavill am Ende der dritten Staffel. Gleichzeitig wurde enthüllt, dass The Witcher noch zwei weitere Staffeln erhalten würde, bevor die Serie mit der Fünften abgeschlossen wird.

Der veröffentlichte Teaser zeigt Hemsworth, der Geralts charakteristisches Medaillon trägt, während er eine schummrige, düstere Landschaft durchquert und sich umdreht, um sich einer unheimlichen Präsenz hinter ihm zu stellen.

Macht euch einen ersten Eindruck vom neuen Witcher: