Netflix hat schon länger nicht mehr nur Filme und Serien zu bieten – der Streaming-Dienst stellt seinen Abonnenten ebenfalls bereits rund 60 kostenlose Spiele zum Zocken zur Verfügung. Schon bald soll das Angebot sogar noch weiter wachsen, denn 5 Games stehen vor dem Release.

Netflix vergrößert sein Spiele-Angebot

Diesen Sommer stockt Netflix sein Angebot an Spielen noch einmal ordentlich auf. Zu den bereits über 60 verfügbaren Spielen sollen sich noch fünf weitere hinzugesellen – darunter ist auch das von vielen Fans langerwartete Oxenfree 2: Lost Signals. Außerdem können sich Abonnenten des Streaming-Service auch auf The Queen’s Gambit Chess, Cut the Rope Daily, Lego Legacy: Heroes Unboxed und Paper Trail freuen.

Netflix: Das sind die 5 neuen Spiele

Der Streaming-Gigant hat seine neuen Spiele-Highlights in einem Trailer angekündigt und dabei für einige davon auch die Erscheinungstermine verraten – das sind die neuen Netflix-Games im Überblick:

Oxenfree 2: Lost Signals: Der Nachfolger zu dem preisgekrönten Abenteuer-Spiel Oxenfree erscheint am 12. Juli 2023 und wird eine Mystery-Geschichte mit neuen Charakteren erzählen.

Der Nachfolger zu dem preisgekrönten Abenteuer-Spiel Oxenfree erscheint am 12. Juli 2023 und wird eine Mystery-Geschichte mit neuen Charakteren erzählen. The Queen’s Gambit Chess: In dem Spin-Off-Game zu der gefeierten Netflix-Serie steht Schach ganz im Mittelpunkt – darin könnt ihr unter anderem die Feinheiten des Spiels erlernen, Partien absolvieren und Herausforderungen bewältigen. Der Veröffentlichungstermin steht am 25. Juli 2023 an.

In dem Spin-Off-Game zu der gefeierten Netflix-Serie steht Schach ganz im Mittelpunkt – darin könnt ihr unter anderem die Feinheiten des Spiels erlernen, Partien absolvieren und Herausforderungen bewältigen. Der Veröffentlichungstermin steht am 25. Juli 2023 an. Cut the Rope Daily: Die neue Version des beliebten Mobile-Games wird am 1. August 2023 erscheinen – ihr könnt euch auf jede Menge Puzzles freuen, bei denen ihr den niedlichen Om Nom mit Früchten füttern und Sterne einsammeln müsst.

Die neue Version des beliebten Mobile-Games wird am 1. August 2023 erscheinen – ihr könnt euch auf jede Menge Puzzles freuen, bei denen ihr den niedlichen Om Nom mit Früchten füttern und Sterne einsammeln müsst. Lego Legacy: Heroes Unboxed: Netflix beschreibt das Klötzchen-Spiel als Battle-RPG – ihr könnt über 50 verschiedene Lego-Charaktere sammeln und zu schlagkräftigen Teams für strategische Kämpfe kombinieren. Lego Legacy hat noch keinen festen Release-Termin, soll aber bald erscheinen.

Netflix beschreibt das Klötzchen-Spiel als Battle-RPG – ihr könnt über 50 verschiedene Lego-Charaktere sammeln und zu schlagkräftigen Teams für strategische Kämpfe kombinieren. Lego Legacy hat noch keinen festen Release-Termin, soll aber bald erscheinen. Paper Trail: Das Indie-Puzzle-Spiel wurde bereits mit 10 Preisen ausgezeichnet und nutzt eine originelle Papierfaltmechanik, um seine Geschichte zu erzählen. Ein fester Erscheinungstermin steht derzeit noch aus.

Schaut euch hier den Trailer zu den neuen Netflix-Games an:

Netflix-Trailer: Celebrate Summer Games

Mit den Spiele-Neuzugängen im Sommer soll laut Netflix noch lange nicht Schluss sein – seit einiger Zeit setzt der Streaming-Gigant alles daran, ein eigenes Triple-A-Spiel zu produzieren:

