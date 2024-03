Neue Star-Wars-Hoffnung auf Disney+: Der 4. Juni kann nicht schnell genug kommen

Der Release-Termin der lange erwarteten Science-Fiction-Serie The Acolyte wurde bekannt gegeben – im Juni ist es bei Disney+ soweit. Und nach dem ersten Trailer haben die Fans Bock auf mehr.

Originalartikel vom 19. März 2024 um 11:49 Uhr

Star Wars: The Acolyte mit Release-Termin und neuem Trailer

Die kommende Star-Wars-Serie The Acolyte hat nicht nur ein brandneues Poster, sondern auch einen finalen Release-Termin erhalten: Am 4. Juni soll es bei Disney+ soweit sein. Derweil wird der allererste Trailer endlich erscheinen, und zwar um 16 Uhr deutsche Zeit am 19. März 2024 – wenn alles nach Plan läuft. Sehen könnt ihr den Trailer dann vermutlich auf dem YouTube-Kanal von Disney+.

Auf X (vormals Twitter) könnt ihr euch das neue Poster selbst ansehen:

Darum wird es in Star Wars: The Acolyte gehen

The Acolyte spielt ungefähr 100 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars: Episode 1, während der letzten Tage der Hohen Republik. Es ist die Blütezeit des Jedi-Ordens, doch eine Reihe von schrecklichen Verbrechen stört den Frieden. Jedi-Meister Paul (Lee Jung-jae aus Squid Game) versucht den Tätern auf die Spur zu kommen, als er auf die gefährliche Sith-Akolythin Aura (Amandla Stenberg aus Die Tribute von Panem) aus seiner Vergangenheit trifft. Gemeinsam müssen sie einen dunklen Weg beschreiten (Quelle: StarWars.com).

In der Serie werdet ihr aber noch weitere bekannte Gesichter sehen: Carrie-Anne Moss aus den Matrix-Filmen soll etwa dabei sein, oder auch Dafne Keen aus der Serie His Dark Materials. Jodie Turner-Smith aus dem Film Queen & Slim wird auch eine Rolle übernehmen. Star Wars: The Acolyte stammt von der Showrunnerin Leslye Headland, die für die Serie Matrjoschka (Russian Doll) bekannt geworden ist.

Dass The Acolyte durchaus brutal werden könnte, zeigt auch das allererste Poster des Blut-Lichtschwerts (weiter oben). Höchstwahrscheinlich wird sich Star Wars: The Acolyte tiefgreifender mit den Sith beschäftigen, immerhin werden alle Schüler von Sith-Meistern Akolythen genannt.

