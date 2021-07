Samsungs aktuelle Schwäche entwickelt sich für Apple bei Amazon zu einem echten Glücksfall. Das aktuellste Handy des US-Herstellers ist seit einigen Tagen unangefochten auf dem ersten Platz der Bestseller zu finden. Was ist da eigentlich los?

iPhone 12 hält sich auf dem ersten Platz bei Amazon

Das iPhone 12 hat es in den letzten Wochen immer wieder auf den ersten Platz der Bestseller von Amazon geschafft. Durch den gefallenen Preis ist das Handy mit der Zeit immer attraktiver geworden. In den letzten Tagen ist aber etwas anders. Normalerweise hat sich das Galaxy A52 von Samsung die Spitze schnell wieder geholt und für längerer Zeit behalten. Dieses Mal ist es anders. Das Galaxy A52 ist kaum mehr zu bekommen, auch nicht bei Amazon. So kann Apples Handy ohne großartige Konkurrenz auf dem ersten Platz verbleiben.

Die Platzierung ist natürlich nicht unbegründet. Apple hat mit dem iPhone 12 eines der besten Apple-Handys zum bezahlbaren Preis auf den Markt gebracht. Es gibt ein stark überarbeitetes Design, eine verbesserte Kamera und dieses Mal auch ein OLED-Display, dass die Darstellung erheblich in der Qualität steigert. Bei einem Preis von aktuell deutlich unter 800 Euro (bei Amazon anschauen), kann man also nicht meckern. Was ihr sonst noch wissen müsst, verraten wir euch im Test vom iPhone 12.

Mehrere iPhones in den Top 10 bei Amazon

Das iPhone 12 sichert sich den ersten Platz. Auf dem zweiten Platz findet sich das Galaxy A21s von Samsung, das ein günstiges Einsteiger-Smartphone ist. Auf den Plätzen 3, 4, 6 und 8 folgen das iPhone 11, iPhone SE, iPhone 12 mini und das iPhone 12 Pro. Die Dominanz von Apple bei Amazon ist unübersehbar. Mit dem iPhone 13 kündigt sich aber schon das nächste Apple-Handy an, das im September vorgestellt werden dürfte. Die Neuerungen beim normalen iPhone 12 sollen sich aber in Grenzen halten, sodass man mit dem Kauf des aktuellen Modells zum günstigeren Preis kaum etwas falsch macht.