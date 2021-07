OnePlus hat offiziell bekannt gegeben, wann das Nord 2 vorgestellt wird. Am 22. Juli 2021 soll das 5G-Handy für den europäischen und indischen Markt präsentiert werden. Beim Prozessor gibt es eine kleine Premiere.

OnePlus Nord 2: Präsentation am 22. Juli

Lange wird es nicht mehr dauern, dann präsentiert OnePlus einen Nachfolger zum OnePlus Nord. Nachdem die weiteren Handys der Nord-Serie in manchen Bereichen Wünsche offen ließen, geht der Hersteller beim OnePlus Nord 2 wieder fast in die Vollen. Vorgestellt wird das Handy am 22. Juli 2021 um 16 Uhr deutscher Zeit (Quelle: OnePlus). Eines der Highlights ist der Prozessor, bei dem auf MediaTek statt Qualcomm gesetzt wird.

Zuletzt hatte OnePlus offiziell bestätigt, das im Handy der 5G-Prozessor MediaTek Dimensity 1200 zum Einsatz kommt. Insbesondere um einen effizienteren Stromverbrauch sowie das Wärmemanagement hat man sich hier gekümmert. Verbesserungen soll es auch bei der Fotografie geben, die durch künstliche Intelligenz unterstützt wird. Der Prozessor bietet ein 5G-Dual-SIM-Standby sowie globale 5G-Funktionalität.

Die drei Kameras auf der Rückseite des OnePlus Nord 2 dürften sich ebenfalls sehen lassen. Zum Einsatz kommt hier der Sensor Sony IMX766, der auch im OnePlus 9 Pro zu finden ist und Bildaufnahmen mit maximal 50 MP erlaubt. Hinzu kommen noch ein Ultraweitwinkel (8 MP) sowie ein Tiefensensor (2 MP).

Zuletzt kam das günstige OnePlus Nord CE 5G auf den Markt. Alle Infos dazu gibt es im Video:

OnePlus Nord 2: AMOLED-Display mit 90 Hertz

Berichte legen nahe, dass der Hersteller beim OnePlus Nord 2 auf ein AMOLED-Panel setzt, das auf eine Diagonale von 6,43 Zoll sowie eine Bildwiederholrate von 90 Hertz kommt. Der Akku soll über eine Kapazität von 4.500 mAh verfügen und sich mit 30 Watt aufladen lassen. Es ist darüber hinaus von bis zu 12 GB Arbeitsspeicher sowie einer internen Kapazität von maximal 256 GB zu rechnen. Zum Preis liegen keine Informationen vor.