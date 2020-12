Mass-Effect-Fans, heute ist Weihnachten. Denn nicht nur wurde ein neuer Mass-Effect-Teil endlich angekündigt, es gibt auch einen brandneuen Trailer, der zwar mehr Fragen aufwirft als Antworten – aber dafür könnten schon die Fragen eure Herzen schneller pochen lassen. Eine davon ist nämlich, ob Shepard zurückkehrt.

Zeit, Mass Effect Andromeda doch noch eine Chance zu geben – was meint ihr? (Psst: Gerade für 8,99 Euro erhältlich.)

Das nächste Mass Effect ist endlich offiziell bestätigt. Und als wäre das nicht schon ein Grund zum Feiern, gibt's sogar einen nagelneuen Teaser-Trailer, der effektiv die Fan-Herzen in einen Marathon schickt. Oder wollt ihr mir widersprechen, wenn ihr gleich SIE seht? Klick:

Jetzt mal Butter bei die Asari: Was bedeutet der neue Mass-Effect-Trailer?

Aber, aber, aber – wieso ist denn da Liara und was bedeutet die N7-Platte?! Was ist mit Andromeda? Gleich vorweg, offiziell hat BioWare noch nicht verraten, worum es tatsächlich im neuen Teil gehen wird, allerdings gibt der Trailer doch einige nette Hinweise, sobald ihr genauer hinseht. Was wir natürlich gemacht haben, in der Hoffnung, alle wichtigen Details herausfischen zu können.

Aber der Reihe nach: Was sehen wir da eigentlich?

Der Einfachheit halber fassen wir in Stichpunkten die wichtigsten Details im Trailer zusammen, in chronologischer Reihenfolge – schaut selbst im Video nach, um sie zu überprüfen:

Flug durch das All, bei dem unter anderem ein zerstörtes Massenportal sichtbar ist

sichtbar ist Andromeda-Galaxie wird in der Ferne gezeigt, Trailer geleitet uns aber (vermutlich) in die Milchstraße

gezeigt, Trailer geleitet uns aber (vermutlich) Flug eines Raumschiffs zu einem Planeten

Liara in eisiger Schneelandschaft

in eisiger Schneelandschaft Sie läuft an einem Reaper-Kadaver vorbei

vorbei Sie findet eine Metall-Platte mit dem N7-Code

Im Hintergrund von Liara sieht man ein Raumschiff mit der Aufschrift „XT8“ sowie drei Personen neben dem Raumschiff

Die Reddit-Foren füllen sich momentan mit Theorien zum Trailer, die alle mehr oder weniger einleuchtend sind. Die entscheidendsten Frage bei alledem: Wird denn nun Andromeda fortgesetzt oder geht die Geschichte direkt nach den ersten drei Teilen weiter? Unsere Meinung zum Ganzen: Vielleicht passiert beides.

Warum Liara? Und in welcher Zeit spielt der nächste Teil? Wo spielt es?

Keine genauen Zeitangaben im Trailer, dafür ein Sumpf an Hinweisen, an dem wir uns abarbeiten können. Zuallererst möchte ich euch an ein paar Fakten erinnern, die etwaige Theorien eventuell schon ausschließen: Andromeda spielt 600 Jahre nach der ursprünglichen Trilogie, welches Ende in Mass Effect 3 dabei als kanonisch angesehen wird, ist noch offen. Allerdings kommen dabei nur ein paar in Frage, sollte Andromeda zur Timeline gehören: Das beliebte grüne Synthese-Ende etwa hätte zu viel in der Welt verändert; es ist unwahrscheinlich, dass es nicht mit Andromeda vereinbar wäre.

Liara nun aber ist eine Asari, und wird möchten daran erinnern, dass Asari 1000 Jahre leben können. Das nur nebenbei.

Hypothese: Das nächste Mass Effect ist ein Andromeda-Nachfolger und verbindet die ursprüngliche Trilogie mit dem neuen Teil

Eine Möglichkeit wäre es, dass der neue Teil direkt an Andromeda anschließt. Demzufolge sehen wir auch im Trailer eine Welt 600 Jahre nach der Trilogie, und Liara lebt deshalb, weil sie einfach so lange leben kann. Allein durch die Anwesenheit von Liara wird damit eine direkte Verbindung zur Trilogie geschaffen, wie genau das passiert und ob Liara womöglich in die Andromeda-Galaxie fliegt, kann natürlich nicht gesagt werden.

Ein weiterer Hinweis ist ein offizielles Teaser-Bild, dass jenes Schiff aus dem Trailer genauer zeigt:

Werft ein Auge auf die zweite Person von links. An welche Spezies erinnert euch die Silhouette? Genau, an einen Angaraner. Und die kommen, wie wir alle wissen, aus der Andromeda-Galaxie. Da es sich um dasselbe Schiff handelt, wie im Trailer (und auch im Trailer die Silhouette sichtbar ist), scheint es sich aber hierbei vielleicht doch um die Andromeda-Galaxie zu handelt. Oder besuchen wir mit der Andromeda-Crew die Milchstraße?

In jedem Fall wäre es wahrscheinlich, dass ihr weiterhin euren Ryder spielt – ähnlich zur Mass-Effect-Trilogie, in der ihr durchweg Shepard steuert.

Hypothese: Das nächste Mass Effect schließt an die Trilogie an

Möglich wäre es, falls es sich eben nicht um einen Angaraner im Bild und im Trailer handelt. Was aber ist mit Andromeda? Unter dem offiziellen Twitter-Post des neuen Trailers hat zudem der Kopf des neuen Mass-Effect-Spiels Mike Gamble recht interessant auf die Frage reagiert, ob Andromeda denn aufgegeben werde:

I think you should wait and see :) — Michael Gamble (@GambleMike) December 11, 2020

„Ich denke, du solltest warten und aufpassen, was noch passiert.“

Nun, ich denke, das sollten wir alle. Sicher ist nichts, ganz besonders nicht, dass auch Shepard zurückkehren wird – wie einige Fans mittlerweile hoffen.

Kommt Shepard wieder?

Liara, die eine Rüstungsplatte mit dem N7-Code findet – das schreit nach Shepard, nicht? Tatsächlich muss es das nicht, denn auch in Andromeda gab es die N7-Rüstung, und sie wurde von Ryder getragen. Shepard selbst kann eigentlich nur dann noch existieren, wenn der nächste Mass-Effect-Teil tatsächlich an die alte Trilogie anschließt, und zwar auch zeitlich. Immerhin kann kein Mensch normalerweise 600 Jahre leben, Asari allerdings schon (wie bereits erwähnt). Andererseits hat Shepard schon viele Tode überlebt, nicht?

Oh, übrigens, BioWare-Fans: Auch Dragon Age 4 hat einen neuen Trailer.

Fakt ist, dass ein neues Mass Effect in der Mache ist, wann genau es aber erscheint und ob es Mass Effect Andromeda aus dem BioWare-Universum verbannt ist, mag doch sehr fragwürdig sein. Außerdem: Wo sind die Quarianer? Ich hoffe doch, wenigstens sie werden wir im neuen Teil ausgiebig zu Gesicht bekommen, nachdem Andromeda sie ungnädig vergessen hatte.