Die Nintendo Switch mag recht stabil sein, dennoch handelt es sich dabei um ein technisches Gerät, das durchaus einen Schaden davontragen kann. In Japan bietet Nintendo deswegen einen neuen Abo-Service an, der sich aber eigentlich gar nicht rechnet.

Nintendo bietet Switch-Besitzern mit Wild Care jetzt einen pauschalen Reparaturservice, der jederzeit abonniert werden kann. Dieser bezieht sich auf Leistungen bei Switch- und Switch-Lite-Konsolen, Joy-Con-Controllern, der Dockingstation und dem Netzteil.

Nintendo Switch: Reparaturservice ist ganz schön teuer

Geht ein technisches Gerät kaputt, ist man froh, wenn man auf die Garantie setzen kann. Ist diese abgelaufen, kommen nicht selten teure Reparaturkosten zustande. In Japan bietet Nintendo deswegen Wild Care an, ein pauschaler Reparaturservice, der den Abonnenten aber ordentlich was kostet: 2000 Yen im Monat (umgerechnet etwa 14 Euro).

Das Modell kann monatlich oder jährlich bezahlt werden, wobei sich die Kosten im Jahr auf etwa 168 Euro belaufen. Das mag im ersten Moment nicht nach allzu viel Geld klingen, doch im Vergleich zu den Neupreisen von rund 280 Euro für eine ältere Version der Nintendo Switch und rund 330 Euro für eine Switch OLED, ist es doch eine ganze Menge Geld. Und die Switch Lite zum Beispiel gibt es regelmäßig für deutlich unter 200 Euro.

Im Service enthalten sind bis zu sechs Reparaturen im Jahr, wenn es sich dabei um Defekte und Störungen handelt, die durch natürliche Ursachen, Wasser- und Unfallschäden zustande gekommen sind. Mutwillig zugefügter Schaden wird nicht berücksichtigt. (Quelle: Nintendo)

Switch: Driftende Sticks zählen zu den häufigsten Problemen

Während die Konsole an sich im Normalfall selten kaputt geht, beklagen sich Spieler bereits seit Jahren darüber, dass die Thumb-Sticks nach einer Weile damit beginnen zu driften. Das heißt, die Sticks erkennen Bewegungen, die eigentlich nicht getätigt werden. Manchmal werden sie auch einfach ungenau.

Für Spieler, die regelmäßig damit Probleme haben, könnte sich der Abo-Service lohnen. Auf Dauer wäre der Kauf von neuen Controllern oder gar einer neuen Konsole aber vermutlich sinnvoller.

Ob der Service irgendwann auch hierzulande zur Verfügung steht, ist noch nicht abzusehen. Es kommt aber durchaus vor, dass Services aus Japan übernommen werden.