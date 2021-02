Holt noch mehr aus eurer Nintendo Switch heraus und verpasst der Hybridkonsole mit nützlichen Gadgets eine längere Akkulaufzeit.

Nintendo Switch: So klappt's mit der längeren Akkulaufzeit

Neben den vielen exklusiven Nintendo-Spielen, kann die Switch vor allem mit einem Feature trumpfen: sie ist aktuell die einzige Hybridkonsole auf dem Markt. Lust mit Controller am großen Bildschirm zu zocken? Kein Problem! Oh, ihr wollt doch lieber in den Handheld-Modus wechseln? Kein – Warte. Der Akku ist schon wieder fast leer.

Obwohl das Konzept der Switch genial ist, lässt die Batterieleistung der Hybridkonsole zu wünschen übrig. Wenn sie sich nämlich nicht in ihrer Docking Station befindet, hält der Akku der Konsole aufgeladen nur knapp drei Stunden. Für alle, die keine Lust haben ständig am Ladekabel zu hängen, gibt es aber eine alternative Lösung zum Aufladen der Switch-Batterie, die das Zocken viel angenehmer gestaltet: Akku-Hüllen.

Um eure Konsole auch im Handheld-Modus kabellos aufladen zu können, gibt es ein paar verschiedene Varianten der praktischen Power-Banks.

Welche Akku-Hüllen sind die besten?

Die Ladehülle von NEWDERY schützt eure Switch nicht nur vor Kratzern, sondern gibt der Konsole mit ihrer Form auch ein bisschen mehr Grip. Das macht das Spielen im Handheld-Modus um Einiges angenehmer. Dazu gibt es auf der Rückseite noch ein kleines Fach zum Transportieren von zwei Switch-Spielen und die Hülle soll außerdem extrem schnell laden.

NEWDERY 10000mAh Akku Hülle für Nintendo Switch

Die Akku-Hülle von BigBlue glänzt mit ähnlichen Funktionen – und noch vielen mehr. Auch diese Hülle verfügt über eine angenehmere Form für eure Hände, zusätzliche Kartenslots und einer schnellen Ladezeit. Darüber hinaus gibt es hier jedoch die Möglichkeit sogar die Joycons von der Konsole abzunehmen – ohne dass die Hülle ab muss. Das dreiteilige Case hat außerdem noch einen zusätzlichen Ständer auf der Rückseite, mit der sich bestimmen lässt, in welchem Winkel ihr die Konsole auf dem Tisch abstellen wollt.

BigBlue 10000mAh Akku-Ladegerät für Nintendo Switch

Für alle, die keinen zusätzlichen Schnickschnack wie Geheimfächer oder anders geformte Griffe brauchen, gäbe es da noch die GULIkit Power-Bank. Sie sieht aus wie alle anderen normalen Power-Banks – nur verfügt sie über eine spezielle Halterung für die Nintendo Switch Lite. Funktionieren tut's auch mit einer normalen Switch und sogar mit Smartphones.

GULIkit Power Bank 5000mAh Externer Akku für Nintendo Switch

Aus der kleinen Auswahl an Switch-Power-Banks findet ihr bestimmt eine, die zu euch passt.

Nintendo-Konsolen waren schon immer innovativ - aber nicht alle Ideen zündeten auch in ihrer Umsetzung. Den steinigen Weg, den Nintendo hinter sich hat um bei der Switch anzukommen, könnt ihr euch hier in unserer Bilderstrecke anschauen:

Egal ob mit speziellen Griffen oder ohne fancy Zusätze – wir hoffen es war etwas für euch dabei, was euch in Zukunft Abhilfe beim Laden eurer Nintendo Switch leisten kann. Bis Nintendo mit einem neuen Modell der beliebten Hybridkonsole herausrückt, kann ein wenig Unterstützung in Sachen Batterieleistung auf jeden Fall nicht schaden.