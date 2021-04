Die Nintendo Switch Lite ist kleiner und noch handlicher als die größere Schwester und bereits in zahlreichen Farben erhältlich. Jetzt wird es sogar noch bunter, denn Nintendo veröffentlicht bald eine neue Version der Konsole.

Nintendo Switch Lite: Bald ein ganzer Regenbogen

Die Nintendo Switch Lite ist bisher in den Farben Koralle, Gelb, Grau und Türkis erhältlich, in Kürze wird die Farbauswahl aber noch erweitert. Am 7. Mai kommt das Leichtgewicht in Blau europaweit auf den Markt – das verkündete Nintendo offiziell über Twitter:

Ein Spiel, das sich besonders für die Handheld-Konsole anbietet, ist New Pokémon Snap. Geht auf Fotosafari, erkundet den Dschungel, Wüsten und viele weitere Landschaften, um Pokémon in ihren natürlichen Lebensräumen zu fotografieren.

Verschafft euch mit dem Trailer einen ersten Eindruck:

Eine weitere Neuheit ist Miitopia, das am 21. Mai auf den Markt kommt. Darin gestaltet ihr euch euer ganz persönliches Abenteuer. Erstellt dafür die Mii-Charaktere eurer Freunde, eurer Familie oder anderer Personen und geht mit ihnen auf eine Reise.

Miitopia erscheint in Kürze auch für die Nintendo Switch:

Was sagt ihr zu der neuen Farbe und welche gefällt euch bisher am besten? In welcher Farbe sollte die Nintendo Switch Lite noch erscheinen?