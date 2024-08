Nur 1,99 Euro: Dieses herzzerreißende Spiel ist ein Muss für alle Switch-Fans

This War of Mine: Complete Edition

Unbequem, aber unglaublich emotional: This War of Mine ist ein mitreißendes Meisterwerk, das aktuell im Nintendo-eShop nur 1,99 Euro kostet. Einen Eindruck von dem Anti-Kriegs-Spiel könnt ihr euch direkt oben im Artikel mit dem Trailer machen.

This War of Mine: Nintendo reduziert Hit um 95 Prozent

Ich habe gewöhnlichen Kriegsspielen nie allzu viel abgewinnen können – sowohl Shooter wie Call of Duty als auch Simulationen wie World of Tanks haben mich nie sonderlich begeistert. Doch aus dem riesigen und oft gleichförmigen Überangebot des Genres ragt das Spiel This War of Mine für mich heraus – weil es Krieg aus einer gänzlich anderen Perspektive erzählt.

Im Nintendo-eShop könnt ihr euch aktuell die Complete Edition von This War of Mine für nur 1,99 Euro statt 39,99 Euro sichern. Damit erhaltet ihr das einzigartige und eindringliche Meisterwerk satte 95 Prozent günstiger. Der Rabatt gilt noch bis zum 31. August 2024 (im Nintendo Switch-Store ansehen).

Nintendo-Switch-Highlight: Ein Meisterwerk, das weh tut

This War of Mine ist ein düsteres und tragisches Spiel über das Dasein von Zivilisten in einem Krieg, der keine Helden kennt. Spieler übernehmen die Kontrolle über eine Gruppe von Menschen, die in den Ruinen einer Stadt um ihr Leben fürchten müssen. Es geht nicht darum, mächtige Protagonisten mit durchschlagskräftigen Waffen auszurüsten und Gegner niederzumähen.

Der Krieg ist bereits da und die Charaktere haben sich nicht dafür entschieden. Er ist ihnen als Naturgewalt widerfahren und sie haben keine entscheidende Rolle darin zu spielen. Stattdessen müssen sie von einem Tag zum nächsten überleben, Nahrung zusammensuchen, Krankheiten behandeln und in einer ausweglosen Situation einen Grund zum Weiterkämpfen finden.

Das Spiel hat mich wiederholt an Grenzen geführt, die ich bei Videospielen selten erlebt habe. Das Elend der Figuren wird nachdrücklich und realistisch dargestellt, ohne dabei effekthascherisch zu sein. Es wirkt unterkühlt und nüchtern, es ist ebenso wie der Krieg selbst nicht daran interessiert, wie ich mich dabei fühle oder wie es meinen Charakteren geht. Es zwingt mich in Situationen, in denen ich entscheiden muss, ob ich meinem Nachbarn Essen oder Medizin stehle, um jemanden in meinem Haus für ein oder zwei Tage am Leben zu halten.

Es sind diese Momente, die noch lange im Gedächtnis bleiben. Das schlechte Gewissen, wenn ich mich dafür entschieden habe, anderen Überlebenden zu schaden, obwohl mir keine andere Wahl als mein eigenes Verderben offen stand. This War of Mine macht Krieg nicht zu einem Spektakel, sondern stellt die kleinen und vergänglichen Dinge in den Vordergrund. Die Verzweiflung, die Scham, das Grauen und die Hoffnung, die Menschen im Angesicht einer solchen Situation fühlen können – und damit ist es ein Spiel, das 2024 viel relevanter ist, als ich es mir gewünscht hätte.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 14 Geheimtipps für eure Nintendo Switch:

