Das ist selten: Amazon zeigt sich großzügig und verschenkt 5-Euro-Bonusguthaben an Android-Nutzer. Die Aktion läuft aber bald ab. Was genau dahintersteckt und wie man sich das kleine Goodie sichern kann, erklärt GIGA.

Amazon Facts

Originalartikel:

Im Vergleich zum Apple App Store sind Rabatte und Zusatzguthaben beim Google Play Store relativ rar gesät. Umso erfreulicher, wenn sich beim Kauf einer Guthabenkarte für den Google Play Store doch mal etwas sparen lässt. Genau das ist jetzt möglich, denn Amazon hat für Android-Nutzer ein Geschenk in petto.

Android-Nutzer erhalten von Amazon 5-Euro-Bonusguthaben für den Google Play Store

Wer beim Onlinehändler einen Gutscheincode für den Google Play Store ab 50 Euro kauft, erhält 5 Euro Zusatzguthaben. Effektiv hat man also 55 Euro zur Verfügung, die man dann im Google Play Store für Apps, Spiele oder andere digitale Güter wie etwa Filme und Serien verwenden kann. Der Rabatt wird „automatisch im Google Play Store gewährt“, heißt es auf Amazon. Dort sind auch noch weitere Details zur Rabattaktion beschrieben, die man sich vor dem Kauf durchlesen sollte.

Österreicher und Schweizer schauen leider in die Röhre. Das Zusatzguthaben beim Kauf eines Gutscheincodes für den Google Play Store ab 50 Euro ist ausschließlich für Nutzer in Deutschland erhältlich. Das Angebot selbst gilt vom 16. November bis 22. November 2020. Zugestellt wird der Code per E-Mail.

Gutscheincodes für den Play Store bei Amazon

Gutscheine ein beliebtes Weihnachtsgeschenk

Vor allem im Hinblick auf Weihnachten, das bereits in rund einem Monat stattfindet, kommt diese Rabattaktion von Amazon wie gerufen. Gutscheine sind traditionell ein beliebtes Weihnachtsgeschenk, auch und vor allem für Android-Nutzer, die sich damit vielleicht das ein oder andere kostenpflichtige Handyspiel gönnen oder einen Kauf- oder Leihfilm. Praktisch: Die Gutscheine lassen sich auch mit einer persönlichen Nachricht versehen. Wer im Zuge des anstehenden Black Friday auf Schnäppchensuche ist, findet auf unserer Übersichtsseite bereits jetzt die heißesten Deals.