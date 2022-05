Nicht nur Raytracing ist seit der Einführung der RTX-Karten ein wichtiges Grafik-Feature von Nvidias Hardware, auch mit DLSS hat der Grafikkarten-Primus einen Vorteil gegenüber dem direkten Rivalen AMD. Oder doch eher „hatte“? AMDs neue FSR-2.0-Technologie scheint laut ersten Tests zur Konkurrenz aufzuschließen.

AMD FSR 2.0: Neue Upscaling-Technologie macht Nvidias DLSS Konkurrenz

Grafik-Features wie Raytracing sorgen zwar dafür, dass Schatten- und Lichtwürfe sowie Reflexionen in Spielen verdammt realistisch aussehen – das geht jedoch auf Kosten der Performance. Um das aufzufangen, kommt bei Nvidias RTX-Karten eine Technologie namens DLSS zum Einsatz. Diese berechnet das grundlegende Bild im Spiel in einer geringeren Auflösung und skaliert dieses dann auf die gewünschte Größe mithilfe von KI-Algorithmen hoch. Das Ergebnis: Ein hoch aufgelöstes Bild mit einer soliden Bildrate.

Doch auch AMD bietet seinen Kunden ein passendes Pendant an: FSR. Im direkten Vergleich zur aktuellen Version von DLSS konnten die Upscaling-Ergebnisse der AMD-Technologie jedoch oftmals nicht mithalten – zumindest bis jetzt. Vor Kurzem stellte AMD die 2.0-Version von FSR vor, die diverse Verbesserungen bietet.

Und laut ersten Testberichten von techpowerup und Computerbase ist der Sprung in Sachen Bildqualität im Vergleich zur ersten Version in FSR immens – tatsächlich soll sie sich sogar fast auf einem Level mit DLSS 2.0 bewegen. Und das, obwohl bei AMDs Upscaling-Technologie keine KI-Algorithmen zum Einsatz kommen. Vor allem beim Spielen in 4K scheinen die beiden Grafiktechnologien von AMD und Nvidia gleichauf zu liegen, bei geringeren Auflösungen (WQHD & Full-HD) gibt es einen leichten Vorteil für Nvidia (Quelle: techpowerup / Computerbase).

Die Technik-Experten von Digital Foundry kommen zu einem leicht anderen Ergebnis. Ihrer Einschätzung nach liegt FSR immer noch merklich hinter DLSS, hat sich jedoch schon seit der Einführung deutlich verbessert (Quelle: YouTube / Digital Foundry).

Wie funktioniert DLSS eigentlich? Und wie viel bringt es euch? Wir verraten es euch im Video:

Mehr Grafik-Performance für lau? Das ist DLSS – TECHfacts

auf YouTube

AMD FSR bietet einen weiteren Vorteil

Was ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden sollte: Im Gegensatz zu Nvidias DLSS-Technologie kann AMDs FSR sowohl von AMD- als auch von Nvidia-Grafikkarten genutzt werden – auch ältere Modelle werden unterstützt.

So können etwa auch noch PC-Spieler mit einer inzwischen 6 Jahre alten RX-400- oder GeForce-1000-Karte Gebrauch davon machen. Ein Manko hat die neue FSR-2.0-Version aber dennoch: Im Gegensatz zur Ur-Variante müssen Entwickler ihre Spiele für AMD FSR 2.0 speziell anpassen. Der Aufwand soll sich zwar laut AMD gering halten, wenn das entsprechende Game schon DLSS unterstützt – es ist jedoch trotzdem mit einem Mehraufwand verbunden.