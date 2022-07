o2 macht Xiaomi-Fans aktuell ein attraktives Angebot: Zum Grow-Jubiläumstarif bekommt ihr nicht nur den 50-Zoll-Fernseher Mi TV P1 dazu, sondern auch noch ein Redmi-Smartphone samt passender TWS-Earbuds. Jetzt ist das Bundle auch beim Tarif-Discounter Blau erhältlich – und zwar nochmal deutlich günstiger.

Bei den Tarif-Bundles von o2 stehen nicht nur Smartphones zur Auswahl, sondern auch Spielkonsolen, MacBooks und sogar Fernseher. Das kann sich durchaus lohnen, wie das folgende Beispiel zeigt: Ihr bekommt den bei Amazon-Kunden sehr beliebten Xiaomi Mi TV P1, das Einsteiger-Smartphone Redmi 9A sowie die True Wireless Earbuds Basic 2 im Bundle mit dem „o2 Grow“-Jubiläumstarif. Dieser beinhaltet 40 GB LTE/5G-Datenvolumen, eine Allnet-/SMS-Flat und 20 Jahre lang gibt's jährlich 10 GB gratis obendrauf, sodass euch am Ende 240 GB monatlich zur Verfügung stehen. Zudem erlaubt euch die Connect-Funktion, den Tarif auf bis zu 10 SIM-Karten gleichzeitig zu nutzen. Das ganze Paket gibt's aktuell für nur 39,99 Euro Grundgebühr bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Hinzu kommen noch einmalig 46,90 Euro für Versand und Zuzahlung. Ein echt gutes Angebot für alle, die einen neuen Handytarif benötigen, aber kein neues Smartphone.

Die Produkte von Xiaomi sind so beliebt wie wie nie zuvor und schon lange produziert der Hersteller mehr als nur Smartphones. Ende Mai 2021 erschien die Mi-TV-P1-Reihe in Deutschland. Mit 4K-UHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 60 Hz sorgt der Xiaomi-Fernseher für klare und flüssige Bilder. Verbaut ist ein Android-Betriebssystem mit Google Assistant, was eine einfache Bedienung via Sprachsteuerung ermöglicht. Apps wie Netflix, Amazon Prime Video oder YouTube sind bereits vorinstalliert, ein separater Receiver wird ebenfalls nicht benötigt, da der Mi TV P1 über einen digitalen Triple-Tuner für Sat- und Kabelfernsehen verfügt.

Tarif-Details im Überblick

Netz: o2

Tarif: Grow

40 GB LTE/5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Connect-Funktion: Tarif auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Pro Jahr steigt das Datenvolumen automatisch um 10 GB an

Weitere Informationen zum Xiaomi Mi P1 Smart-TV findet ihr in folgendem Video:

Xiaomi Mi TV P1: 4K-Fernseher mit randlosem Design

Xiaomi-Aktion bei o2: Darum ist das Angebot so gut

Kosten im Überblick: Xiaomi-Geräte + o2 Grow Grundgebühr

(monatlich) 39,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 7 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 39,90 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 1.046,65 Euro Gerätewerte

(aktuelle Online-Bestpreise laut idealo.de) 350 Euro (TV) + 90 Euro (Handy) + 20 Euro (Buds) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte) 586,65 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 24,44 Euro Zum Angebot bei o2

Der 50 Zoll Smart-TV von Xiaomi kostet laut idealo-Preisvergleich mindestens 350 Euro inklusive Versand. Für das Redmi 9A werden ca. 90 Euro fällig und für die Earbuds Basic 2 mindestens 20 Euro. Damit bleiben effektiv 586,65 Euro für den Tarif übrig, was 24,44 Euro im Monat entspricht. Ein wirklich günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 40 GB „mitwachsendem“ LTE/5G-Datenvolumen (300 MBit/s). Zum Vergleich: Ohne Zugaben kostet der „o2 Grow“-Tarif 29,99 Euro im Monat.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden. Ab dem 25. Monat sinkt die Grundgebühr auf 29,99 Euro.

