Ein beliebtes Sci-Fi-Highlight ist im PlayStation-Store derzeit um satte 50 Prozent reduziert: Open-World-Gigant No Man’s Sky fliegt mit dem Mega-Rabatt sogar in den Bestseller-Charts für die PS4 und PS5 nach ganz oben.

Nach einem legendär-verkorksten Release haben sich die Wogen um das Sci-Fi-Spiel No Man’s Sky schon lange geglättet. Dank konstanter Updates hat das Entwicklerteam von Hello Games mittlerweile ein hochwertiges Open-World-Abenteuer geschaffen, in dem ihr die ganze Weite des Weltalls auskundschaften könnt. Im PlayStation Store erlebt das Game jetzt mit einem 50-Prozent-Rabatt seinen zweiten Frühling.

No Man’s Sky: Open-World-Hit für PlayStation-Besitzer im Angebot

In dem unendlichen Universum von No Man’s Sky könnt ihr euch per Raumschiff auf eine einzigartige Reise begeben und dabei Planeten entdecken, die nie zuvor ein anderer Mensch gesehen hat. Ihr könnt auf große Erkundungstrips gehen, Handel treiben und müsst euch außerdem gegen gefährliche Kreaturen und Piraten wehren. Mit neuen Ressourcen könnt ihr sowohl eure Ausrüstung als auch euer Schiff verbessern und weiterentwickeln.

Schaut euch hier den Trailer zu No Man’s Sky an:

No Mans Sky | 11 Things-Trailer

Das Open-World-Abenteuer No Man’s Sky ist im PlayStation Store aktuell um satte 50 Prozent im Preis reduziert. Somit könnt ihr euch das Spiel sowohl in der PS4 als auch PS5-Version für nur 24,99 Euro statt 49,99 Euro sichern. Das Angebot ist noch bis zum 13. Juni 2023 gültig.

Sci-Fi-Spiel ist neuer Bestseller auf der PS4 und PS5

Mit dem 50-Prozent-Rabatt steigt No Man’s Sky in den PlayStation-Charts auf den zweiten Platz auf – nur der Prügel-Hit UFC 4 ist mit seinem 81-Prozent-Rabatt noch beliebter als das Sci-Fi-Spiel. Dahinter folgen in der Bestseller-Liste mit God of War, ARK: Survival Evolved, Marvel’s Spider-Man und The Last of Us 2 ebenfalls große Namen.

Apropos The Last of Us – das neue PS5-Projekt der Zombie-Reihe muss aktuell mit unerwarteten Problemen kämpfen:

