Preiswert bei Amazon: Wer bei Aldi einkauft, der benötigt bald dieses Gerät

Bisher hielt sich der Sommer mit seinen hohen Temperaturen noch etwas zurück, doch schon bald wird es wieder heiß in Deutschland. Wer dann bei Aldi, Lidl und Co. einkaufen geht, der nimmt lieber gleich eine elektrische Kühlbox mit – der eigenen Gesundheit zuliebe. Ein preiswertes Modell findet sich gegenwärtig bei Amazon.

Wenn die Temperaturen im Sommer auf Höchstwerte klettern, dann kann sich der tägliche Einkauf im Supermarkt zum Gesundheitsrisiko entwickeln. Nimmt man nämlich Kühlgut bei Aldi, Lidl, Netto und Co. mit, dann dürfte beim Heimtransport oftmals die empfohlene Kühltemperatur schon überschritten werden. Besonders bei Fisch und Fleisch kann so etwas böse enden, sollte die Kühlkette unterbrochen werden.

Anzeige

Besser als jede Iso-Tasche beim Aldi: Günstige Kühlbox von Amazon

Auch etwaige Isolationstaschen der Supermarktbetreiber können bei längerer Fahrt im Auto die Temperatur nur bedingt halten. Kundinnen und Kunden müssen dann für eine bessere Kühlung ihres Einkaufs sorgen.

Gut geeignet für diesen Zweck sind aktive, weil elektrische Kühlboxen. Die müssen auch gar nicht teuer sein. So gibt es beispielsweise das Modell „Mobicool MM24 DC“ bei Amazon für günstige 33,99 Euro – ein Betrag weit unter der Preisempfehlung von knapp 50 Euro (bei Amazon ansehen). Auch bei Saturn und bei MediaMarkt gibt es die praktische Box momentan für nur für 33,99 Euro.

Anzeige

MOBICOOL Mirabelle MM24 DC elektrische Kühlbox Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.06.2024 18:37 Uhr

Achtung, nicht vergessen: Wer noch kein Prime-Abo hat und für weniger als 39 Euro bei Amazon einkauft, der muss dann noch Versandkosten zahlen. Die lassen sich jedoch mit Amazon Prime sparen. Ein solches Prime-Abo kann übrigens für 30 Tage kostenlos getestet werden.

Der Kühlraum ist mit 21 Litern vielleicht nicht extrem voluminös, aber groß genug, um eine ganze Menge Fisch und Fleisch zu transportieren. Mit den Abmessungen von 23,3 x 39,3 x 40 Zentimeter ist die Kühlbox von Mobicool schmal genug, um hinter den Fahrer- oder Beifahrersitz zu passen.

Anzeige

Die Box kurz im Video:

Elektrische Kühlbox Mobicool MM24 DC

Das passende 12-V-Verbindungskabel für den Zigarettenanzünder des Autos ist im Lieferumfang enthalten. Im Gegensatz zu dünnen Isolationstaschen bietet die Box eine hinreichend hochwertige und dicke Isolierung – auch ohne Stromquelle bleiben da zumindest die Getränke schön frisch.

Tuning-Tipp für die nützliche Box

Ein Tipp: Die Box kühlt bis 15 Grad unter Umgebungstemperatur und muss wie alle solchen Boxen normalerweise etwas vorlaufen, um den maximalen Kühleffekt zu erreichen. Wenn es ganz heiß ist, würden wir empfehlen, zusätzlich noch Kühlakkus aus dem Eisschrank zu verwenden (bei Amazon ansehen). Dies unterstützt die Kühlleistung und bei kritischen Kühlgut wie Fisch und Fleisch ist man so auf der sicheren Seite.

ToCi 6er Set Kühlakkus mit je 200ml Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.06.2024 18:16 Uhr

Qualitativ überzeugt die Box bei den bisherigen Amazon-Kunden allemal. Über 2.000 von denen bewerten die Mobicool MM24 DC im Schnitt mit 4,1 von maximal 5 Sternen. 56 Prozent vergeben die volle Punktzahl, 21 Prozent vier Sterne. Ganz 77 Prozent sind demnach positiv angetan. Für ein solches Gerät ein guter Wert. Wer also beim Einkauf bei Aldi und Co. die Kühlkette in diesem Sommer erhalten will, der sollte sich mal diese Box näher anschauen.

Übrigens: Soll es eine oder zwei Nummern größer sein? Auch hierfür gibt es entsprechende Modelle zu kaufen:

MOBICOOL ME27 elektrische Kühlbox 26 Liter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.06.2024 19:40 Uhr

MOBICOOL MT48W elektr. Kühlbox mit Rollen 48 Liter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.06.2024 20:40 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.