Der Release der PlayStation 5 rückt immer näher und auch wenn die Fans sich vermutlich noch ein paar Monate gedulden müssen, können sie sich nun über eine erste Tech-Demo auf der Konsole freuen, welche die Unreal Engine 5 enthüllte.

Epic Games Technical Director Brian Karis und Special Projects Art Director Jerome Platteaux überraschten die Fans mit einer Tech-Demo auf der PlayStation 5. Diese enthüllte die Unreal Engine 5 und zeigte, zu was die Konsole mitsamt dem Programm fähig ist. Um es auch bildlich darzustellen, veröffentlichte das Unternehmen ein umfangreiches Video.

Bis die PS5 nicht enthüllt wurde, müssen wir uns mit Ideen vergnügen.

Unreal Engine 5: Lumen und Nanite

Die Tech-Demo mit dem Namen Lumen in the Land of Nanite legt den Fokus vor allem auf zwei Kerntechnologien des Programmes: Nanite und Lumen. Nanite soll als Mikropolygon-Engine so viele geometrische Details in das Spiel einbauen, wie vom menschlichen Auge maximal erfasst werden können. Am Ende soll die Engine-Generation nicht weniger als „Fotorealismus auf dem Niveau von Film-CG und realem Leben“ erreichen.

Lumen hingegen ist eine volldynamische globale Beleuchtung, die zuverlässig und sofort auf Veränderungen von Szenen- und Lichtwechsel reagieren soll. Eine Preview-Version soll ab Anfang 2021 bereitgestellt werden. Bis dahin müssen wir uns mit dem Video zur Tech-Demo zufriedengeben.

Wie ist euer erster Eindruck von der Unreal Engine 5? Denkt ihr, das wird die kommenden Spiele stark beeinflussen und freut ihr euch bereits darauf?